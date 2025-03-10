普哥倆好？ 川普疑不實吹噓與普廷關係密切

美國總統川普自認與其仰慕的俄羅斯總統普廷關係非比尋常。圖為本月5日在英國倫敦國會大樓外的1張支持烏克蘭的海報，上面印有雙普對視的照片，以及稱川普背叛歐洲盟國，所以已「脫歐」的英國必須重新加入歐盟。（歐新社）

2025/03/10 00:03

〔編譯張沛元／綜合報導〕在日前與烏克蘭澤倫斯基的公開激烈口角中，美國總統川普曾說了一句幾乎沒引起關注、但卻充分說明他自認與俄羅斯總統普廷有多麻吉的話。

「我告訴你，普廷與我一起經歷過有夠超級多的事，」川普在2月28日的「白宮分手擂台」上如是說，「他（普廷）經歷1場假的獵巫行動。」

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川普此言意指他初次問鼎白宮時的「通俄門」調查，即俄國被控在2016年干預美國總統大選協助川普勝出。儘管克里姆林宮一再否認介選，但川普如今這番話看似表示，雙普二人因「通俄門」更緊密相依。

「白宮分手擂台」前一天，川普在接見來訪的英國首相施凱爾（Keir Starmer）時說，他相信普廷會「信守諾言」，並補充道：「我跟他談過，我認識他很久了。」

美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）的威權政治實驗室（Authoritarian Politics Lab）副主任伏格爾（Sasha de Vogel）認為，川普簡直是把普廷當成「憧憬」人物；他認為普廷是強人，是能在所置身情勢中定奪的領導者，以及任內讓俄羅斯在國際上更強大——川普也想要有同樣的地位。

但伏格爾深信，川普「高估」雙普關係，因為曾是前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）幹員的普廷，並不是一個川普能贏得其信任的商人，而是一位極具戰略概念與豐富經驗的政治家，更不會憑個人好惡行事。

其他專家則指出，長期執政的普廷與川普新政府在某些意識形態上日益契合。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員謝斯庫利亞（Natia Seskuria）在美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）上撰文指出，普廷希望「重返大國政治模式」，即美俄平等談判，並就勢力範圍達成共識。

普廷認為所有前蘇聯附庸國的領土都是他的「合法的勢力範圍」，而川普也有類似的「擴張主義心態」，認為其勢力範圍擴及格陵蘭島（川普揚言要買下）、加拿大（川普揚言要將之變成美國51州），甚至巴拿馬運河（川普揚言要收回管理權）。

川普向來不掩飾對普廷的仰慕，曾以「非常聰明」與「非常狡獪」來形容普廷，但拒絕稱普廷是「獨裁者」，卻把這3個字用在澤倫斯基身上。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯專家艾希（Timothy Ash）表示，川普希望能被普廷喜歡或尊重，但卻沒意識到，他的種種奉承討好，克宮根本不屑一顧。

部分美國民主黨人因此斥川普為普廷傀儡，但伏格爾認為，這種說法過於簡化，因為川普改變心意的速度很快，以及容易基於情緒與個人報復行事…「如此來看，他（川普）在作為俄羅斯的夥伴時，也會反覆無常。」

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