川普致函要求展開核協議談判 伊朗最高領袖拒絕美國施壓

伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

2025/03/10 00:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日表示，他已致函伊朗領導，敦促對方同意就核協議展開談判。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則回應，反對與美國談判，外界擔憂雙方關係進一步惡化。

綜合外媒報導，川普7日接受美媒《福斯新聞》（FOX）專訪時表示，伊朗不可以擁有核武器，他呼籲伊朗就核協議展開談判，他已經致函給伊朗高層，希望伊朗當局能夠同意。川普還說，透過談判解決問題對伊朗來說比較好，如果不進行談判，美國就不得不進行「軍事干預」。

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不過，伊朗駐聯合國大使館在川普的專訪播出當天宣稱，對川普所說的事情不知情，並未收到信函。伊朗最高領袖哈米尼8日則在一場與伊朗政府高層會晤的場合中表態拒絕在美國施壓下談判，並斥責美國是在「霸凌」其他國家，所謂談判不過是美方單方面對伊朗強加要求，美方不是為了解決問題，而是為了支配他們，伊朗不會迎合妥協。

另外，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也表示，美國如果持續對伊朗施加制裁，伊朗就不會和美方展開直接談判，美國如果想核伊朗重返核協議，就必須遵守公平公正的條件，德黑蘭政府不會回應帶有威脅的語言，只會回應懂得尊重的人。

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