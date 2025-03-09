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    上海迪士尼改名了？原因曝光 網友評價兩極

    網友發現，上海迪士尼近期把名稱改為「上海迪士『妮』」。（路透）

    網友發現，上海迪士尼近期把名稱改為「上海迪士『妮』」。（路透）

    2025/03/09 22:15

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園以經典卡通場景再造著名，每天吸引上萬名遊客入園。近日，有網友發現，上海迪士尼樂園的名字被改成迪士「妮」，此舉引發網友討論，原來改名是為了搭配3月份迪士尼樂園的「公主月」活動，且這樣的改名也非第一次。

    綜合媒體報導，每年3月是上海迪士尼樂園的「公主月」，該行銷活動也是為了慶祝婦女節。因此，在公主月期間，樂園入口處的「迪士尼」就會限時改成「迪士『妮』」。除此之外，樂園內的標誌、地圖、垃圾桶等都會換上米妮或蝴蝶結的設計。因此，樂園在3月期間，都會充滿著女性元素。

    迪士尼改名的相關話題引來網友熱烈討論，網友開心表示「太可愛了」、「這好適合我去」，也有網友玩笑表示「米奇真貼心」、「會改名是因為米老闆給他老婆過婦女節」。

    但也有網友對期間限定改名抱持著懷疑態度。有網友表示，「不如不改，本來誰會想到遊樂園也會沾上男性本位」、「如果真心支持女性，為什麼不全年更改？」不少網友質疑這樣的短期更名，無法真正地顯現對女性的注重。

    上海迪士尼樂園入口處的招牌在3月期間改為「上海迪士『妮』」。（圖擷自小紅書/斯派克）

    上海迪士尼樂園入口處的招牌在3月期間改為「上海迪士『妮』」。（圖擷自小紅書/斯派克）

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