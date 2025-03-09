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    G7擬抓俄「影子艦隊」偷渡石油 美國拒絕

    俄國持續透過「影子艦隊」出口石油，違反國際制裁，G7傳出有意成立特別工作小組加以監控，但遭美國反對。圖為疑似俄國影子艦隊的油輪「鷹S」（Eagle S）。（法新社）

    俄國持續透過「影子艦隊」出口石油，違反國際制裁，G7傳出有意成立特別工作小組加以監控，但遭美國反對。圖為疑似俄國影子艦隊的油輪「鷹S」（Eagle S）。（法新社）

    2025/03/09 20:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》9日引述知情人士指出，今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的加拿大，提議建立一個特別工作小組，來解決俄羅斯透過「影子艦隊」對外出售石油的舉措，但遭美國政府反對。不過，美方有意淡化針對俄國的措辭之際，也推動強化針對中國的措辭。

    據報導，俄國2022年全面入侵烏克蘭以來，西方對俄國賴以為生的石油輸出祭出制裁，但俄國透過老舊且身份不明的「影子艦隊」油輪加以規避。

    因此，渥太華當局將在本週稍後於魁北克舉行的G7外交部長會議中，提出建立一個特別工作小組，來監測俄國是否違反制裁，但美國拒絕。美國外交官向G7外交官提出的解釋是，華府正重新評估其在多邊組織中的地位，無法加入任何新倡議。

    美國想聯俄制中？

    除此之外，美國也推動在G7外長會議聯合聲明中刪除對俄「制裁」一詞，以及用俄國藉由出口石油「賺取收入」的說法，取代「維持其在烏克蘭戰爭的能力」的措辭。

    值得注意的是，美國一方面淡化對俄措辭，另一方面在有關海上安全和保障的篇章中，力推直接點名中國，包括提及中國執行非法海事主張、空中演習等，尤其是在南海造成的「生命和生計」風險。

    由於G7聯合聲明必須在達成共識後才確定最終版本，進一步的談判可能導致聯合聲明難產。

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