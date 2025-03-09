泰國南部攻擊事件連兩起 釀5死逾12人傷

泰國南部雙溪哥樂鎮週六晚間發生襲擊事件，導致2人身亡與12人受傷。（法新社）

2025/03/09 21:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方指出，週六在南部的陶公府（Narathiwat）與北大年府各發生1起攻擊事件，共造成5人身亡，逾12人受傷。

《法新社》報導，陶公府警方今（9）日指出，週六晚間7點左右，一群超過10人以上的襲擊者於雙溪哥樂鎮（Sungai Kolok）鎮公所外發動攻擊，他們投擲爆炸物並引爆炸彈，導致2名守衛身亡與12人受傷，其中4人為平民。

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另一起攻擊發生在與陶公府相鄰的北大年府（Pattani），當地警方說，一枚安置在路邊的炸彈於晚間11點左右爆炸，共炸死了3人，其中1人為當地守衛，並有1人受傷。

襲擊事件發生後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）對媒體表示，南部行政區安全部隊的夜班值勤人數「一定需要增加」。

《法新社》指出，泰國多數地區以佛教徒為主，陶公府等南端行政區則是穆斯林占多數，而泰國南部地區自2004年以來就陷入動盪，當地武裝份子為爭取更多自治權，與泰國政府發生衝突，迄今已造成逾7000人身亡。

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