在德國殺害烏克蘭2士兵！俄籍男子被判終身監禁

在兩名烏克蘭士兵遇害地點，當地民眾設立自發性紀念場所，擺滿鮮花、蠟燭與烏克蘭、德國國旗，寄託哀思。（路透）

2025/03/09 19:55

［編譯陳成良／綜合報導］德國法院近日作出宣判，一名58歲的俄羅斯籍男子，因在巴伐利亞州（Bavaria）穆瑙（Murnau）謀殺兩名正在接受治療的烏克蘭士兵，被判處終身監禁。這起案件不僅揭示了俄烏戰爭的深遠影響，也暴露潛在安全隱憂。

據英國廣播公司（BBC）烏克蘭語版新聞網8日報導，慕尼黑第二地方法院認定此案情節極為嚴重，意味著凶手幾乎無望獲得假釋，充分展現德國司法對此類犯罪的零容忍態度。兩名受害者皆為因俄烏戰爭受重傷的烏克蘭士兵，專程前往巴伐利亞州的穆瑙接受醫療照護，卻不幸在異國遇害。

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根據庭審紀錄，凶手與兩名死者相識，並於去年4月27日晚間案發當天一同飲酒。隨後因不明原因爆發爭執，凶手持刀從背後突襲，先對36歲的烏克蘭士兵頸部連刺數刀，接著又攻擊23歲的士兵，導致兩人身受重傷。案發地點位於穆瑙一間購物中心外，受害者雖被緊急送醫，仍不治身亡。

凶手行凶後試圖逃逸，但很快被警方逮捕，其住所距離案發地點僅數步之遙。報導指出，凶手當時處於醉酒狀態，酒精是否為犯罪誘因尚待調查。

據悉，其中一名遇害士兵隸屬於烏克蘭第81獨立空降突擊旅（81st Separate Airmobile Brigade）下轄的第122空降營（122nd Airmobile Battalion）。他曾在2023年比洛戈里夫卡（Bilohorivka）的戰鬥中受傷，後轉至德國治療。這起悲劇讓家屬悲痛欲絕，也讓烏克蘭社會開始擔憂海外士兵的安全。

事實上，這並非烏克蘭人在德國遇害的首例。2024年2月，17歲的烏克蘭籃球選手葉爾馬科夫（Volodymyr Yermakov）在奧伯豪森（Oberhausen）被刺身亡，其友人科扎琴科（Artem Kozachenko）也因傷勢過重逝世。同年3月，一對德國夫婦在霍肯海姆（Hockenheim）殺害27歲的瑪格麗塔·斯捷岑科（Margarita Stetsenko）及其51歲的母親，還綁架了瑪格麗塔的女兒，震驚德國社會。

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