燒了逾1週！日本岩手森林大火終於獲控 最快3/10解除避難

日本岩手縣大船渡市從上月起發生森林大火，期間火勢一度趨緩，卻又再度復燃，導致這場大火延燒時間超過1星期。（美聯社）

2025/03/09 20:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本岩手縣大船渡市從上月起發生森林大火，期間火勢一度趨緩，卻又再度復燃，導致這場大火延燒時間超過1星期，且範圍不斷擴大，初步調查波及至少210棟建築物，造成1人死亡。大船渡市政府在今（9）日下午宣布，目前山林火勢已受控制，沒有延燒之虞，預計最快在明（10）日解除所有避難指示。

綜合日媒報導，岩手縣大船渡自今年2月26日起，發生嚴重的森林火災，燒毀面積達到約2900公頃（約29平方公里），也相當約大船渡市面積9%的土地，目前已確認有一名90歲男性因逃生不及死亡。報導指出，這場森林火災也是日本平成時代（1989年1月至2019年4月）以來，日本國內發生規模最大的森林火災。

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直到本月9日下午，大船渡市長淵上清召開記者會宣布，經過防災直升機的空中偵察，確認森林大火終於獲得控制，不會再有蔓延的危險，並代表市民向盡力滅火的消防人員致謝，也會持續警戒相關狀況。同時，大船渡市已陸續解除局部地區的避難指示，預計最快在明天中午前，解除所有避難指示。

根據警消人員的初步調查，目前確認被火災波及的建築物有210棟、部分受損的建築則有39棟。大船渡市政府表示，未來將會詳細進行災情調查；岩手縣政府則表示，為了安置住家遭大火燒毀的災民，目前正在協調建設組合屋，以及彙整能供災民入住的公營住宅等資源。

日媒指出，岩手縣大船渡市的這場森林火災，是日本平成時代（1989年1月至2019年4月）以來，日本國內發生規模最大的森林火災。（法新社）

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