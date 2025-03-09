降級打怪？賀錦麗擬選加州州長 今夏末揭曉

賀錦麗今夏結束前，將決定是否投身2026年加州州長選舉。圖為賀錦麗2月22日出席在加州巴沙迪納舉行的全國有色人種協進會形象獎頒獎典禮。（路透）

2025/03/09 17:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國國家廣播公司新聞（NBC News），知情消息人士透露，美國前副總統、2024年民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），將在今年夏天結束前決定是否參選加州州長。

打從賀錦麗在去年總統大選中落敗後，她可能從聯邦大位轉戰州級的說法便甚囂塵上。

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但賀錦麗也並未排除在2028年捲土重來再戰白宮。該消息人士說，儘管屆時民主黨總統候選人黨內初選勢必競爭激烈，但賀錦麗「對所有選項抱持開放態度」。

加州將在2026年11月的美國期中選舉時改選州長，現任民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）礙於任期限制已無法尋求連任；民主、共和兩大黨目前已有多人表態爭取州長大位，但倘若賀錦麗宣布參戰，勢必能憑藉其全國高知名度、粉絲群與募款能力而躍居最大熱門。

根據1份在2月10日到11日對1000名加州登記選民所做的民調，在加州民主黨初選中，近六成（57%）選民支持賀錦麗代表民主黨入主加州州政府。

現年60歲的賀錦麗生於加州，在成為前總統拜登的副手前，曾任加州檢察長與代表加州的聯邦參議員，以及在去年總統大選競選期間取代棄選的拜登成為民主黨總候選人，但最終敗給成功回鍋的共和黨人川普。

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