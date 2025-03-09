女警火辣身材成MV焦點 暴紅後慘被調職

美國女警梅爾卡多（Melissa Mercado）因以超火辣之姿拍攝MV陷入風波，目前已被調職。（圖擷取自NYPD、YouTube）

2025/03/09 20:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名火辣女警，因參與大尺度MV拍攝，火辣畫面在網路上暴紅，身分隨之被起底。因點閱數不斷飆升，原屬的警察單位開始質疑她在本身領域專業度和道德問題。如今，因拍攝MV風波，女警被調離原本的特殊受害者部門（SVU）。

綜合外媒報導，梅爾卡多（Melissa Mercado）自2018年就加入紐約警局，目前年薪14.4萬美元（約台幣473萬），負責紐約布朗克斯（Bronx）地區的特殊受害者案件，主要處理性案件。而這次會出現在MV上，也是因為過去擁有7年的演出經驗。

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該部暴紅影片是說唱歌手S-Quire最新推出的MV《Doin That》。在MV中，女警身穿丁字褲與暴露胸罩大跳電臀舞，除此之外，性感的身材再搭配鋼管舞更讓她一夕暴紅，目前MV點擊次數也將近200萬。

「不符合警察形象」

雖然影片沒有透露女警名字，也未有任何與警察身分的連結。但據《紐約時報》報導，知情人士透露，就是梅爾卡多本人。對此，前紐約警局SVU主管奧斯古德（Michael Osgood）批評梅爾卡多的行為「不符合警察形象」，對於專門調查性犯罪的警員而言，這種行為更為不妥。

目前，紐約警方已對此事展開調查，而梅爾卡多也已經被調離原本的特殊受害者部門，至於是否記過處分，當局並未回應梅爾卡多的行為是否違反具體規定。

對於這場風波，梅爾卡多尚未作出回應。

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