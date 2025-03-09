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    范斯抱女兒遭圍堵 砲轟挺烏群眾「爛人」

    與幼女同行遭抗議，美副總統范斯怒斥挺烏示威者。（路透）

    與幼女同行遭抗議，美副總統范斯怒斥挺烏示威者。（路透）

    2025/03/09 17:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）近日與3歲女兒外出散步時，遭一群支持烏克蘭的示威者圍堵並高聲抗議，導致幼童受到驚嚇，引發熱議。范斯隨後在社群平台X發文，譴責示威者行為，並痛批「如果你為了政治示威而追逐一個3歲的孩子，那你就是個爛人（s— person）」。

    《紐約郵報》報導，范斯在Ｘ發文表示，當時他在俄亥俄州辛辛那堤帶著女兒外出散步，卻遭到一群高喊「榮耀歸於烏克蘭（Slava Ukraini）」的示威者圍繞，並不斷叫囂，讓他的孩子感到焦慮不安。他隨後決定與示威者對話，希望換取他們停止騷擾女兒，並稱整體對話「大致上還算尊重」。但他仍在貼文中表達憤怒，強調針對幼童進行政治示威是不可接受的行為。

    這起事件發生之際，美國政府與烏克蘭的關係正陷入低潮。川普政府近日決定切斷對烏克蘭的資金援助，並停止與該國分享情報。消息人士指出，這項決策與2月28日美烏領袖於白宮橢圓形辦公室的緊張會談有關。

    這場會談最終不歡而散，澤倫斯基在爭執後被要求離開白宮，原定的新聞發布會也遭到取消。此外，烏克蘭原計劃向美國提供稀土礦產的協議也因此擱置。

    這並非范斯首次因烏克蘭議題遭示威者圍堵。上週末，他與家人在佛蒙特州滑雪度假時，也遇到抗議群眾指責他是「叛徒」，甚至要求他「滾去俄羅斯滑雪」。儘管如此，范斯仍堅稱與女兒一同遭遇的示威「大致上還算尊重」，但對於針對幼童的行為，他毫不留情地予以譴責。

    對於范斯的貼文，自由派評論員米勒（Tim Miller）發文反擊，指責范斯停止向烏克蘭提供情報，導致該國無辜百姓暴露於戰爭危機之中，並嘲諷：「你讓數十人因缺乏情報喪命，現在卻受不了在自由國家裡聽點抗議聲？」

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