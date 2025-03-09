美國援助縮水 烏克蘭遭俄軍狂轟增至23死

烏克蘭東部多布羅皮利亞小鎮民房受損嚴重。（路透社）

2025/03/09 17:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國暫停對烏克蘭的軍事援助與情報共享後，俄軍連夜發動猛烈攻擊，烏東與南部至少23人死亡，數十人受傷。對此，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）痛批，「姑息俄羅斯只會帶來更多暴力與傷亡。」

綜合外媒報導，美國對烏克蘭的態度出現明顯轉變。前國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）甚至直言，烏克蘭是「自找的」，讓美國決定縮減援助，使在場外交官驚訝不已；而美國政界原本支持烏克蘭的官員，如國務卿魯比歐（Marco Rubio）與國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），近期也改變立場，認為這場戰爭「應該結束」，讓俄羅斯大表贊同。

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俄羅斯趁著美援暫緩的時機加強攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批俄軍「蓄意製造最大傷害」，指控莫斯科根本沒想要停戰，只想繼續摧毀烏克蘭。烏東頓涅茨克（Donetsk）一帶傷亡慘重，其中多布羅皮利亞（Dobropillia）小鎮至少11人死亡，50人受傷，當地民房嚴重受損；頓涅茨克其他地區則有9人死亡、13人受傷，另有3人死於哈爾科夫（Kharkiv）的無人機攻擊。

此外，烏軍在庫爾斯克（Kursk）地區也遭受猛烈攻擊，補給線面臨危機。北韓更派出1.2萬名士兵支援俄軍，讓戰況更加不利。外媒分析認為，烏克蘭現在處境艱難，為了生存，恐怕得想辦法修補與美國的關係。

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