美國海軍強權受挑戰 川普多管齊下反制中國

美國海軍仍具強大實力，但面臨中國在海洋領域的挑戰。圖為美國海軍軍官走過停放在「林肯號」航空母艦甲板上的戰鬥機。（法新社）

2025/03/09 16:35

［編譯陳成良／綜合報導］美國總統川普正試圖透過多項策略重振美國海權，包括重建造船業、關注巴拿馬運河的控制權，以及覬覦格陵蘭的戰略資源。《法新社》9日報導指出，美中在海洋上的競爭日益加劇，美國雖在軍事領域占據優勢，但在商船運輸與造船等關鍵領域顯露劣勢，急需全面反制中國的崛起。

報導中指出，美國海軍憑藉其規模與技術，長期主導全球海洋。然而，中國的海洋擴張正在改變這一格局。中國不僅擴充海軍實力，還透過投資全球港口與海事基礎設施，逐步掌握海上戰略要衝。相較之下，美國在商業造船與商船隊的競爭力明顯不足。根據英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）的數據，中國造船業的產能已超過美國數倍，這一差距不僅影響經濟競爭力，更削弱美國在戰時的後勤保障能力。

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川普政府試圖扭轉局面，提出多項因應措施。他強調重建美國航海建設產業，涵蓋軍事與商業造船，並對中國船隻停靠美國港口徵收關稅，以削弱中國的海上經濟影響力。此外，川普對巴拿馬運河的控制權表示擔憂，這條運河每年承載全球約6%的海上貿易，對美國經濟與軍事部署至關重要。他甚至提出動用軍力確保美國利益。同時，格陵蘭因其豐富的礦產與石油儲量，以及北極航道的潛在軍事價值，成為川普關注焦點。

中國的海洋策略更顯多元。國際戰略研究所研究員柴爾茲（Nick Childs）指出，中國不僅擴大海軍規模，還將漁船納入戰略部署，部分漁船被改裝為情報收集與爭議海域巡邏的工具。此外，中國國有企業如遠洋運輸集團（COSCO）與招商局港口積極收購全球港口，掌控關鍵航運節點。美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）警告，這種布局已威脅美國及其盟友的安全。

專家對此競爭有不同解讀。英國樸茨茅斯大學（Portsmouth University）研究員昆廷（Sophie Quintin）認為，川普的策略呼應19世紀美國海軍軍官馬漢（Alfred Mahan）的「海權主義」（navalism），強調控制海洋對國家安全與經濟的決定性作用。

倫敦國王學院（King's College）的帕塔拉諾（Alessio Patalano）則表示，無論川普是否有意，他的政策正推動美國走向海權主義。法國高等海事經濟學院（ISEMAR）的圖雷（Paul Tourret）則提醒，中國的海洋擴張兼具商業與戰略考量，其影響力不容小覷。

全球暖化使北極航道逐漸開放，成為美中競爭的新焦點。帕塔拉諾指出，北極不僅具商業潛力，其軍事價值更因飛彈潛艇部署而凸顯。然而，昆廷警告，中國已擁有三艘破冰船，而美國海岸防衛隊僅維持兩艘老舊船隻，在北極的競爭中落後。

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