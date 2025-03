澳洲記者連線報導「犯罪率升高」 順手展示專業設備遭當場偷走

2025/03/09 17:06

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲近日發生一起令人哭笑不得的偷竊案,當地一名記者與拍攝團隊在凌晨的街頭,針對「犯罪率升高」議題進行連線報導,未料一行人專心工作期間,竟有不肖宵小趁眾人不注意,偷走攝影組放在現場的專業燈具。如此明目張膽的犯罪行為,也讓記者無奈地拿著燈架,來「佐證」自己正在報導的內容。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月3日清晨的南澳洲(South Australia),任職澳洲第7電視台新聞頻道「7 News」的記者尼爾森(Hayden Nelson),當天站在南澳洲大城阿得雷德(Adelaide)的藍道商城(Rundle Mall)街頭進行連線報導,與棚內主播一起探討當地犯罪率升高的問題,未料報導結束後,發生意想不到的事件。

尼爾森透露,當時鏡頭外有一名男子路過連線現場,甚至隨意地與現場工作人員打招呼,之後趁所有人不注意,順手將現場用來照明的3盞燈具給偷走。由於連線現場又非常吵雜,加上需要注意耳機內導播的指示,尼爾森並未到第一時間注意到異狀,直到連線結束後,眾人才發現鐵製的燈架還在現場,然而架上的燈具早已不翼而飛。

對此,尼爾森在公開節目上直言,這些竊賊的犯罪行為有多麼「明目張膽」,並解釋通常在連線現場會有3盞燈,但有個人直接走進現場、把燈拆下來,接著就大搖大擺地離開。尼爾森直言,這名竊賊的行為也讓他們(指新聞連線工作人員)馬上明白,當地安全狀況真的非常令人堪憂,也讓他們順帶得知當地警方的報案電話號碼。

尼爾森也提到,這名竊賊可能根本不清楚偷走的東西有什麼用途、實際價格值多少,或者該如何使用它,「這種燈需要一個廣播級別的專用電池,而這種電池只有業內人士才能入手,此外還需要搭配特定的充電器。」事後,南澳洲警方公布一張嫌疑人的照片與詳細特徵,呼籲知情者向警方提供線索,以協助調查此案。

