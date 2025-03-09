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    澳洲記者連線報導「犯罪率升高」 順手展示專業設備遭當場偷走

    澳洲一名記者日前以「犯罪率升高」進行連線報導時，順手展示拍攝團隊放在現場的專業燈具，在連線期間被竊賊當場偷走。（圖擷取自社群平台「X」）

    澳洲一名記者日前以「犯罪率升高」進行連線報導時，順手展示拍攝團隊放在現場的專業燈具，在連線期間被竊賊當場偷走。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/03/09 17:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日發生一起令人哭笑不得的偷竊案，當地一名記者與拍攝團隊在凌晨的街頭，針對「犯罪率升高」議題進行連線報導，未料一行人專心工作期間，竟有不肖宵小趁眾人不注意，偷走攝影組放在現場的專業燈具。如此明目張膽的犯罪行為，也讓記者無奈地拿著燈架，來「佐證」自己正在報導的內容。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月3日清晨的南澳洲（South Australia），任職澳洲第7電視台新聞頻道「7 News」的記者尼爾森（Hayden Nelson），當天站在南澳洲大城阿得雷德（Adelaide）的藍道商城（Rundle Mall）街頭進行連線報導，與棚內主播一起探討當地犯罪率升高的問題，未料報導結束後，發生意想不到的事件。

    尼爾森透露，當時鏡頭外有一名男子路過連線現場，甚至隨意地與現場工作人員打招呼，之後趁所有人不注意，順手將現場用來照明的3盞燈具給偷走。由於連線現場又非常吵雜，加上需要注意耳機內導播的指示，尼爾森並未到第一時間注意到異狀，直到連線結束後，眾人才發現鐵製的燈架還在現場，然而架上的燈具早已不翼而飛。

    對此，尼爾森在公開節目上直言，這些竊賊的犯罪行為有多麼「明目張膽」，並解釋通常在連線現場會有3盞燈，但有個人直接走進現場、把燈拆下來，接著就大搖大擺地離開。尼爾森直言，這名竊賊的行為也讓他們（指新聞連線工作人員）馬上明白，當地安全狀況真的非常令人堪憂，也讓他們順帶得知當地警方的報案電話號碼。

    尼爾森也提到，這名竊賊可能根本不清楚偷走的東西有什麼用途、實際價格值多少，或者該如何使用它，「這種燈需要一個廣播級別的專用電池，而這種電池只有業內人士才能入手，此外還需要搭配特定的充電器。」事後，南澳洲警方公布一張嫌疑人的照片與詳細特徵，呼籲知情者向警方提供線索，以協助調查此案。

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