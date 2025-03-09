美密蘇里州告贏！ 中國隱瞞武肺疫情判賠7882億 中國大使館不承認判決

2022年2月18日，香港一處臨時治療區內的患者，該市因堅持中國「清零」策略，試圖遏制創紀錄的新增COVID-19病例。（美聯社）

2025/03/09 16:20

〔記者陳成良／綜合報導〕美國密蘇里州聯邦法官於7日裁定，中國在武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發初期隱瞞對冠狀病毒的認知，並利用時間囤積防護裝備，導致全球疫情擴散。密蘇里州檢察長貝利（Andrew Bailey）稱此為里程碑式的勝利，獲判240億美元（約新台幣7882億元）賠償。然而，判決執行之路困難重重。

《華盛頓郵報》報導，這起訴訟由貝利的前任、現任國會參議員施密特（Eric Schmitt）於2020年4月提起，指控中國政府、中共及武漢市政府欺騙、隱瞞、不當行為和不作為，導致病毒蔓延全球。訴狀未針對病毒起源提出明確主張，而是聚焦中國早在2019年9月已知曉病毒及人際傳播，卻遲至12月才通報世界衛生組織，錯失遏制疫情的關鍵時機。

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由於被告包括中國共產黨與武漢市政府未出庭應訴，法官林博（Stephen Limbaugh Jr.）根據密蘇里州提交的證據，作出預設判決，裁定中國須賠償240億美元。

關鍵證據包含武漢大學教授證實2019年9月已知曉病例，美國國務院報告指出武漢病毒研究所研究員於2019年秋季染病，湖北省同期大量購入病原體檢測設備，以及前線醫師透露武漢發病率異常升高，政府於2019年11月取消高中課程並限制民眾聚集。

此外，訴訟指控中國控制在華美國工廠，阻止防護裝備出口，並於2020年初大量進口美國口罩，同時對外淡化疫情嚴重性，加劇全球物資短缺。

貝利表示，將透過查扣中國在美資產，例如密蘇里州農田，收取賠償，並計畫與川普政府合作。然而，執行面臨多重障礙，中國大使館聲明不承認判決並警告反制，主權豁免原則保護國家資產，強制執行恐加劇美中緊張關係，識別並沒收資產也涉及法律與後勤挑戰。專家分析，缺乏中國合作及國際強制機制，這筆賠償恐難兌現，更像是政治表態而非實際可回收的資金。

此判決象徵性地追究中國在疫情初期的責任。密蘇里州在疫情中損失慘重，逾2.1萬人死亡，經濟遭受重創，240億美元賠償反映了這些損失的規模。然而，專家認為，判決的實際影響有限，可能更多是美國內部對中國問責的聲音，而非改變雙邊關係的實質行動。

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