29發子彈奪命！ 美14歲少年槍殺警探 槍枝氾濫再敲警鐘

美國紐瓦克市警探阿茲康納（Joseph Azcona）於7日在執勤時遭槍擊殉職。（圖：紐瓦克市警察局）

2025/03/09 15:41

〔記者陳成良／綜合報導〕美國紐澤西州紐瓦克市（Newark）發生駭人槍擊事件，一名14歲少年使用自動武器朝警員掃射29發子彈，造成26歲警探阿茲康納（Joseph Azcona）殉職。事件凸顯美國槍枝暴力問題，也引發社會對青少年犯罪的關注。

《紐約郵報》報導，艾塞克斯郡檢察官史蒂芬斯（Theodore Stephens）表示，紐瓦克市警局服務5年的警探阿茲康納，3月7日晚間「甚至來不及離開警車」就遭槍擊身亡。警方已逮捕該名少年，他也身受槍傷。史蒂芬斯檢察官強調，必須深入調查14歲少年持有槍枝並對警察開槍的原因，此一「瘋狂狀況，不能任其發展」。

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阿茲康納的母親瓦爾加斯（Martha Vargas）表示，家人難以接受這突如其來的噩耗。瓦爾加斯告訴《紐約郵報》，她得知消息後立刻趕往醫院，並在兒子過世時守在病榻旁，「他有很多朋友和愛他的家人」。

這起槍擊案發生在紐瓦克市百老匯區（Broadway section）卡特瑞特街（Carteret Street）與百老匯大道（Broadway）附近，距離帕賽克河（Passaic River）僅數個街區。當時，阿茲康納與其搭檔正在執行勤務，調查非法槍枝。史蒂芬斯檢察官表示，警方是根據犯罪情報，調查這些人士持有非法槍枝的可能性。「員警與嫌犯互動時爆發槍戰，不幸的是，兩名員警和一名嫌犯中彈。」

根據官方和消息來源，這名未公開姓名的少年面臨謀殺和殺人未遂的指控。

警方已尋獲該少年犯案所用的自動武器。檢察官史蒂芬斯表示，另外5名在場人士正在接受訊問。第二名受傷警員以及少年槍手也在同一家醫院接受治療，預計都將倖免於難。阿茲康納是一名單身漢，沒有孩子，擔任警探已有2年時間。

紐瓦克市的謀殺案在2024年下降了23%，全年共有37起，儘管整體犯罪率上升了9%。根據紐瓦克公共安全合作組織的資料，今年到目前為止，該市的謀殺案有所下降，截至3月初只有5起，而去年同期為7起。

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