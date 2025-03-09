日本鳥取名店草莓大福「驗出諾羅病毒」 近百人集體食物中毒

擁有80年歷史的和菓子名店「清月」，日前傳出有不少顧客食用在店內販售的「草莓大福」與「練切」後，發生食物中毒的情況。示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/03/09 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期連環爆發多起「諾羅病毒」有關的食物中毒事件，位於鳥取縣米子市的知名和菓子老店「清月」，店內製作、販售的人氣點心「草莓大福」（いちご大福），從上月底陸續傳出有顧客食用後出現等嘔吐、腹瀉等身體不適。當地衛生所透露，截至本月7日為止，被通報的受害者已高達99人。

綜合日媒報導，擁有80年歷史的和菓子名店「清月」，日前傳出有不少顧客食用在店內販售的「草莓大福」與「練切」（練り切り）後，發生食物中毒的情況。起初通報人數為23人有腹痛、腹瀉等症狀；然而截至7日上午，食物中毒後害人數大幅增加至99人，其中62人曾食用「草莓大福」，另有37人食用了「練切」等其他和菓子。

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隨著受害人數大幅攀升，讓鳥取縣米子市衛生所介入調查。根據衛生所的檢測顯示，店家在2月26日至3月2日期間製作的「草莓大福」，其內餡「紅豆餡」驗出諾羅病毒，最初通報的23人皆有食用該產品；至於後續通報的76人身體不適，則與店家製作的「練切」有關。此外，該店的店內設施表面與部分店員，也被驗出諾羅病毒。

報導指出，目前「清月」已米子市衛生所要求暫停營業5天的處分，還須為店內環境全面清潔消毒，同時持續追蹤受影響的消費者健康狀況。衛生所表示，由於無法確定這批和菓子的確切銷售數量，因此呼籲曾購買相關產品的顧客務必提高警覺，若出現不適症狀應盡速就醫。

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