馬斯克成箭靶！抗議潮蔓延 特斯拉經銷商、充電站遭攻擊

反對「政府效率部」（DOGE）的抗議者在喬治亞州迪凱特（Decatu）的特斯拉經銷商附近，觀看一輛Cybertruck駛過。（美聯社）

2025/03/09 13:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的車主、經銷商與充電站，近期在全美各地淪為抗議目標，矛頭直指執行長馬斯克（Elon Musk）及其參與川普政府「政府效率部」（DOGE）的角色，該部門旨在精簡聯邦支出、杜絕浪費與詐欺，卻引發激烈反彈。抗議浪潮不僅衝擊特斯拉品牌，也讓這位科技巨頭的公共形象面臨空前挑戰。

據《福斯新聞》（Fox News）與《美聯社》報導，抗議行動已從和平示威升級為暴力破壞，涉及槍擊、縱火與爆炸物攻擊，顯示民眾對馬斯克影響力的不滿日益加劇。

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在奧勒岡州，位於波特蘭以南約16公里的特斯拉經銷商，3月6日深夜遭不明人士開槍襲擊，多輛展示車受損，玻璃窗碎裂滿地。《沙倫州報》（Salem Statesman-Journal）披露，本月稍早，沙倫（Salem）一家特斯拉經銷商也遇襲，一名男子因投擲汽油彈被捕。與此同時，麻州利特爾頓（Littleton）的特斯拉超級充電站（Supercharger）近日被縱火焚燒。當地警方描述，消防員趕到時，現場「火焰沖天，濃黑煙柱蔽日」，至少六座充電樁嚴重損毀。

抗議行動不僅限於暴力。紐約布魯克林警方逮捕一名波士頓男子，他被控在特斯拉車輛上張貼馬斯克肖像貼紙，並在社群平台X分享影片，宣稱此舉是「言論自由」。警方反駁，強調破壞財產與自由表達的界線不容混淆。

此外，科羅拉多州洛夫蘭（Loveland）警方發現一處特斯拉經銷商藏有爆炸物與威脅訊息，42歲的格蕾絲·尼爾森（Lucy Grace Nelson）因涉嫌惡意破壞、使用爆炸裝置等重罪遭起訴。

這些事件背後，是對馬斯克與DOGE的廣泛不滿。由前民主黨國會幕僚創立的「不可分割」（Indivisible）組織，號召自由派人士抵制馬斯克，甚至發布指南，詳述如何在特斯拉經銷商與工廠發起示威。

佛州共和黨眾議員露娜（Anna Paulina Luna）接受《福斯新聞》專訪時指出，反對派刻意攻擊馬斯克以提升民調支持率。她提及馬斯克在播客主持人羅根（Joe Rogan）節目中坦言，因DOGE職務收到更多生命威脅，顯示爭議已影響其個人安全。

格蕾絲·尼爾森（Lucy Grace Nelson）因涉及科羅拉多州一家特斯拉經銷商的事件，被控多項罪名。（圖取自洛夫蘭警察局專頁）

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