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    魯比歐和馬斯克爆發激烈爭執？ 川普出面緩頰

    川普8日在「真實社群」發文稱魯比歐與馬斯克「關係很好」，試圖終結外界對於內閣成員關係生變的猜測。（路透）

    川普8日在「真實社群」發文稱魯比歐與馬斯克「關係很好」，試圖終結外界對於內閣成員關係生變的猜測。（路透）

    2025/03/09 11:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》披露國務卿魯比歐（Marco Rubio）與主管政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）6日在內閣會議上當面發生激烈衝突，兩人爭論許久，總統川普才介入其中，結束火爆場面。川普7日被媒體問及此事，強調當時並沒有發生衝突，8日又在「真實社群」（Truth Social）發文稱魯比歐與馬斯克「關係很好」，試圖終結外界對於內閣成員關係生變的猜測。

    綜合媒體報導，魯比歐與馬斯克在6日的內閣會議中的引爆點在於DOGE部門的裁員行動，馬斯克不斷攻擊魯比歐，並指責魯比歐拒絕裁員；魯比歐對此反駁，強調國務院已經有1500多名員工接受自願離職，並反諷馬斯克，DOGE是不是想重新雇用這些員工，以便馬斯克再度解雇他們來「作秀」。

    兩人唇槍舌戰一段時間後，川普介入爭吵，並表示魯比歐「做得非常好」，大家都要一起努力，兩人才結束爭吵，但馬斯克後續仍和交通部長達菲（Sean Duffy）吵架。後續川普7日被媒體問到此事說，當時並沒有發生衝突，還指責記者不該問這個問題。接著川普8日又在「真實社群」（Truth Social）發文回應此事，強調魯比歐與馬斯克兩人「關係很好」，其他關於此事的說法都是「假新聞」，並在文末屬名，似乎想停止外界對於兩人爭端的猜測。

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