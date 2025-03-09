男子爬上倫敦大笨鐘高喊「解放巴勒斯坦」 與警僵持逾16小時

男子赤腳爬上塔樓，揮舞巴勒斯坦旗幟。（路透）

2025/03/09 11:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國倫敦西敏宮北端的大笨鐘（Big Ben）塔樓，8日上午7點多遭到不明男子入侵，男子赤腳爬上塔樓，揮舞巴勒斯坦旗幟，即使腳底流血，男子也不願接受警消勸說離開塔樓。在大笨鐘上與警方僵持超過16小時後，男子才在8日接近午夜時分站上雲梯車離開大笨鐘。

綜合外媒報導，倫敦大都會警局表示，警方在當地時間8日上午7點24分接獲通報後，隨即派員到場處理，發現男子爬到大笨鐘上，不斷揮舞巴勒斯坦旗幟，並高喊「解放巴勒斯坦」，還拿巴勒斯坦傳統頭巾包在大笨鐘塔樓石雕上。男子在攀爬過程中以赤腳攀爬，腳底似乎因攀爬而流血，塔樓外牆血跡斑斑，談判人員登上雲梯車與男子溝通，但男子不為所動。

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這名男子攀爬時也記錄整個過程，並聲稱攀爬行為是在抗議「警察鎮壓行動與國家暴力」。由於這起攀爬事件，英國警方封鎖包括西敏橋（Westminster Bridge）在內的周邊地區，英國國會大廈（Houses of Parliament）的觀光導覽活動也被取消。男子和警消僵持超過16小時，最後他自己走向雲梯車升降臺，結束這場鬧劇。

即使腳底流血，男子也不願接受警消勸說離開塔樓。（歐新社）

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