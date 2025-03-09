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    海底撈縱放火鍋撒尿顧客！ 中網友痛斥超噁、群起抵制

    中國上海黃浦區海底撈有顧客朝火鍋內撒尿，警方查出是2名17歲少年所為，海底撈似乎想輕輕放過引眾怒。（圖擷自微博）

    中國上海黃浦區海底撈有顧客朝火鍋內撒尿，警方查出是2名17歲少年所為，海底撈似乎想輕輕放過引眾怒。（圖擷自微博）

    2025/03/09 09:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國知名火鍋連鎖店海底撈，近日有顧客站在桌上朝鍋內撒尿的影片瘋傳，上海黃浦公安分局接獲轄區內的門市報案後，查出是2名17歲少年所為，海底撈後續公告似乎是想輕輕放過，讓中國網友痛斥「好噁心，以後不會去海底撈了」。

    中國上海公安局黃埔分局表示，警方於本月6日接獲通報後，追查到這起事件發生在2月24日，從外地過來上海的17歲唐男、吳男一行人當時進入海底撈包廂用餐，期間唐、吳喝醉後分別站上桌面向火鍋撒尿，並由吳男上傳到網路，目前這2人已被行政拘留。

    在警方調查出爐後，海底撈法務部指稱「鑑於涉事者為未成年人，我們呼籲避免對其個人及家庭進行不當傳播或攻擊，給他們一個接受教訓與成長的機會」，中國網友對此痛斥「不追責就是縱容」、「不追責以後不吃了」。

    還有網友感嘆，發生這種事情之後，一談到海底撈就會讓人想到撒尿，「反正我是不敢吃了，誰知道其他地方有沒有被尿過」、「海底撈若不起訴這倆．我對海底撈的鍋一律視為尿盆」。

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