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    首頁　>　國際

    敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

    2025/03/09 03:00

    〔中央社〕敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」報告，敘國安全部隊及其盟友近期殺害至少532名阿拉維派平民。此外，安全部隊今天重軍部署至阿拉維派位於地中海沿岸的核心地區。

    法新社報導，敘利亞新政府6日與效忠阿拉維派（Alawite）前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的槍手爆發致命衝突後，當地持續通報有平民遭殺害。

    新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德後取得政權。

    敘利亞人權瞭望台（SOHR）報告：「有532位阿拉維派平民在敘利亞沿海地區及拉塔基亞（Latakia）山區遭安全部隊及其盟友殺害。」

    敘利亞人權瞭望台指出，他們是在安全人員或親政府戰士執行的「處決」中死亡，並伴隨「洗劫房舍和財產」的行動。

    這些平民的死亡使累計死亡人數達到745人，其中包括93名新政府的安全部隊成員，以及120名親阿塞德戰士。

    國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，安全部隊已部署至拉塔基亞及更南邊的賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）以恢復秩序。

    敘利亞國防部發言人表示，安全部隊已「重新掌控」遭效忠阿塞德槍手攻擊的地區。

    隨著安全部隊加強部署，根據敘利亞人權瞭望台，當地今天已「相對恢復平靜」。

    法國今天譴責在敘利亞針對特定信仰平民與囚犯的暴力行為。法國外交部透過聲明呼籲，敘國新政府必須「確保展開獨立調查，查明這些犯罪行為，並讓加害者遭到判刑」。1140309

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