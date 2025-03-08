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    烏俄和談露曙光! 彭博：有條件暫時性停火 俄羅斯願協商

    據彭博報導，俄國有意願協商有條件暫時性停火。（法新社）

    據彭博報導，俄國有意願協商有條件暫時性停火。（法新社）

    2025/03/08 21:42

    〔編譯林家宇／綜合報導〕彭博7日報導，美國於2月18日沙烏地阿拉伯會議期間，向俄羅斯提出停火訴求。據知情人士說法，俄國願意就「有條件暫時性停火」進行協商，釋出烏俄戰爭和談第一道正面訊號。

    知情人士表示，莫斯科要求最終和平協議的架構原則必須清楚明確，尤其針對最終維和任務的施行範圍劃下界線，以及哪些國家能夠參與其中。俄國始終表達拒絕讓北約組織（NATO）部隊出現在烏國領土的立場，以及回絕歐洲提出由「意願聯盟」協助監督停火的提案，但不反對如中國等烏俄衝突中立國在烏克蘭部署軍隊。

    美國近日決定切斷對烏軍援，包括部分暫停共享關鍵情報。被問及此舉是否使普廷得以乘虛而入，美國總統川普語出驚人，稱「我覺得普廷正以超出過往的程度打擊烏克蘭，但我想普廷只是在做任何身在其職的人，此刻都會做的事情」。

    美國太空技術公司「馬薩爾科技」已撤銷烏國取得衛星影像的權限，華府對基輔的敵視做法，直接使得戰場上的烏軍處境惡化，例如在前線內行動的無人機，執行任務的精確度降低10%至15%。

    烏克蘭總統澤倫斯基在例行視訊演說中提到，與川普團隊各層級的協調工作如火如荼進行，「主題很明確：最快速的和平、最可靠的安全」。澤倫斯基表示，俄羅斯針對烏克蘭的能源、天然氣基礎設施發動跨夜攻擊，包括奧德薩、波塔瓦等數個地區，發射了近七十枚巡弋、彈道飛彈和近兩百架無人機，「這一切全朝著確保日常生活的基礎建設而來」。

    雖然美國切斷援助，烏克蘭仍維持一定程度防禦能力。澤倫斯基提到，法國支援的幻象兩千戰鬥機首次與F-16戰鬥機一同捍衛領空，成功攔截巡弋飛彈。

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