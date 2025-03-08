波蘭宣布擴軍計畫 成年男性均須接受戰爭訓練

波蘭總理圖斯克表示，將制定計畫，讓所有成年男性接受戰爭訓練。（美聯社）

2025/03/08 20:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7日向國會表示，將制定計畫讓所有成年男性接受戰爭訓練，女性亦可志願從軍，希望士兵人數從20萬增至50萬。此外，他也透露正討論納入法國的核保護傘。

政治新聞網站《Politico》指出，隨著美國可能從歐洲防衛事務抽身，北約成員國中的防衛支出「模範生」波蘭，宣布制定大規模擴軍計畫。

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總理圖斯克7日向國會表示，正與法國「認真討論」日前由法國總統馬克宏提出、將歐洲納入法國核保護傘的計畫，同時強調波蘭不能侷限在傳統武器，也必須獲得與核武和現代非傳統武器相關的現代軍事能力，「這是一場安全競賽，不是戰爭」。

他指出，烏克蘭正是因為交出核武，現在才遭到俄國攻擊。

圖斯克還提到，波蘭軍隊目前約有20萬人，是北約中僅次於美國和土耳其的規模第3大軍隊，也是歐盟成員國中規模最大的軍隊。不過，烏克蘭約有80萬軍隊，俄羅斯則有130萬。

因此，他希望在今年底前，可以讓波蘭每位成年男性都接受戰爭訓練，以建立一支50萬人的軍隊，來應對俄國威脅，「每位健康男性皆應受訓，以便在需要時能夠保衛家園。我們將以不會成為人們負擔的方式著手準備」。

圖斯克強調，這並不是恢復早在2008年就結束的徵兵制，且女性也可以志願從軍，但「戰爭在更大程度上仍是男性的領域」。

此外，圖斯克重申不會放棄波蘭與美國和北約，盡可能保持密切關係的立場，「這是絕對根本的需求，這是無可爭辯的」。

波蘭已是北約國防支出最高的國家，今年其國防支出佔國內生產毛額（GDP）的4.7%，而圖斯克甚至告訴國會，國防支出應增至GDP的5%。川普先前喊出這個目標時，波蘭第一個表達支持。

波蘭準備斥資數十億美元採購武器，包括美國的艾布蘭戰車、愛國者飛彈防禦系統和F-35戰機，以及南韓的K2黑豹式坦克、K9A1雷霆式自走砲、HOMAR-K火箭系統和教練機等。

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