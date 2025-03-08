疫苗與自閉症關聯性 路透：美CDC擬調查

德州醫護人員準備MMR疫苗。（路透檔案照）

2025/03/08 18:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕《路透》7日引述兩名消息人士獨家報導，儘管大量的科學研究已經反駁或者未能找到證據顯示疫苗與自閉症有關聯，但是美國疾病管制暨預防中心（CDC）正計畫進行大規模研究，調查兩者可能的關聯性。

美國衛生部及CDC 7日在聯合聲明中提到自閉症發生率「急遽攀升」，表示「CDC將不遺餘力地履行其使命，了解確切情況」，並說「美國民眾期待高品質的研究和透明度，而這正是CDC在提供的」。

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這項計畫正值美國正發生近十年來數一數二嚴重的麻疹疫情，德州和新墨西哥州已有超過200起病例、2人死亡。美國部分地區家長錯誤地認為，疫苗弊大於利，導致接種率下降，助長這波疫情。

主管CDC的新任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），長期以來對麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（MMR）的安全性提出質疑。他在上週的內閣會議中，還淡化德州一名學齡兒童死於麻疹之事，稱這類疫情並無不尋常，並未提及疫苗在預防麻疹所扮演的角色；之後他上週末投書福斯新聞，雖然提到疫苗所扮演的角色，但是同時也告訴家長，接種疫苗是個人選擇，敦促他們諮詢醫師。

目前還不清楚，CDC有意進行這項研究，小羅勃甘迺迪是否介入，以及該研究要如何進行。小羅勃甘迺迪和白宮都尚未回應此事。

總統川普提名的CDC主任威爾登（Dave Weldon），下週將出席參議院委員會聽證會，威爾登對疫苗的看法，已經引起部份參議員關切。對此，威爾登拒絕評論。

前CDC疫苗諮詢小組成員、馬里蘭大學醫學院教授威爾伯．陳（Wilbur Chen，譯音）表示，由聯邦政府進行此類研究，這本身就足以引起民眾對疫苗的疑慮，「這釋放出訊號，疫苗與自閉症之間一定有某些情況值得調查」。

美國自閉症確診病例數自2000年以來大幅增加，加劇民眾的擔憂。許多研究人員認為，確診率上升是因篩檢更普及，以及更廣泛的行為被納入該疾病之症狀描述。但是部份公眾人物使疫苗是罪魁禍首這種觀點，成為一種廣泛存在的看法，而此觀點源於1990年代末期英國研究員威克菲德（Andrew Wakefield）的一項研究，將自閉症確診率增加，與廣泛接種MMR疫苗連結，但是該研究後來已被駁斥。

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