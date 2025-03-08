通牒中國電信等3公司說明與共軍及政府關係 美眾議員：3/31前回答

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（左2，Raja Krishnamoorthi）2024年曾訪台。（資料照）

2025/03/08 23:21

〔中央社〕美國眾議院1個委員會的領導人以國安隱憂為由，已呼籲中國3大電信公司詳細說明它們與中國軍方和政府的任何關聯。

根據路透社今天看到的信件顯示，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和委員會主席共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）要求中國移動、中國電信和中國聯通在3月31日之前回答一系列問題。

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議員們擔心，中國3大電信公司可能會利用其在美國的雲端運算和網路業務，獲取美國數據並提供給北京當局。他們還引述路透社去年的1篇報導，內容披露美國商務部對此事的調查。

根據路透社看到眾議員在1封致中國電信的信函中寫道：「中國電信正在美國進行的業務，特別是在骨幹網路交換和雲端計算環境中的業務，可能會使得中國共產黨進行未經授權的資料存取、間諜活動或破壞。」

他們還說，就在中國政府對美國電信網路攻擊日益激烈之際，中國電信「與（中國）情報部門有記錄聯繫引發急迫的國家安全問題」。

中國3大電信公司並未立即回應置評請求。

這些信件表明，在中國主導的一系列針對美國電信基礎設施的備受關注攻擊後，美國兩黨對中國3大電信公司在美國業務的憂心日益加劇。

參議院情報委員會民主黨首席議員華納（Mark Warner）將中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）入侵形容為「我國歷史上最嚴重的電信駭客攻擊」，洩露數百萬美國人的敏感數據。

中國電信、中國移動和中國聯通長期以來一直是華盛頓的主要關注對象。美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）2019年拒絕中國移動在美國提供電信服務的申請，並在2021年和2022年撤銷了中國電信和中國聯通的營運許可證。

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