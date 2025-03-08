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    澤倫斯基白宮吵一架 國內支持度大增10％

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮，與美國總統川普（右）會面。（美聯社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮，與美國總統川普（右）會面。（美聯社檔案照）

    2025/03/08 18:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮，與美國總統川普公開口角後，根據烏國7日公布的一份民調，澤倫斯基的支持度大升10個百分點。

    《路透》7日報導，烏國居領導地位的「基輔社會學國際研究所」（KIIS）7日公布的這份民調顯示，67%的受訪烏克蘭人表示信任澤倫斯基，前一個月為57%。

    基輔社會學國際研究所執行董事葛魯瑞茨基（Anton Grushetsky）說，這份民調呈現出，在俄羅斯全面入侵的3年多後，烏克蘭人仍力挺澤倫斯基，「烏克蘭人視美國新政府的言論，為攻擊整個烏克蘭和所有烏克蘭人」。

    葛魯瑞茨基在聲明中說，烏克蘭人希望和平，但非付出太高代價得來的和平，「烏克蘭人真的想要和平，但是我們的（民調）結果一致地顯示，絕大多數人反對不論條件的和平」。

    這份民調在2月14日到3月4日間進行，透過電話訪問1029人，調查期間時值基輔與其最大軍事支持者美國的關係，在2月28日澤倫斯基與川普的公開口角後陷入危機。

    調查報告指出，烏國全國都反映出類似的結果，不過，澤倫斯基在烏國東部的信任度較低，約60%。受訪者中對澤倫斯基不信任的比率，也從37%降低到29%。

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