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    俄軍空襲狂轟烏克蘭至少14死 澤倫斯基：俄羅斯死性不改

    俄羅斯空襲釀大火，烏克蘭頓內次克地區消防員漏夜搶救。（美聯社）

    俄羅斯空襲釀大火，烏克蘭頓內次克地區消防員漏夜搶救。（美聯社）

    2025/03/08 17:29

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍於當地時間8日深夜空襲烏克蘭，造成至少14人死亡。烏克蘭當局說，東部頓內次克州（Donetsk）有11人喪命、30人受傷，8棟住宅和一棟行政大樓受損。東北部哈爾科夫州（Kharkiv）也遭無人機攻擊，導致3人死亡、7人受傷。

    《BBC》報導，美國總統川普說，他正在考慮對俄羅斯祭出大規模制裁與關稅，俄軍正「猛烈轟炸」烏克蘭。然而，美方近期已限制烏克蘭獲取衛星影像，暫停軍事與情報援助。分析認為，就算美國威脅加徵關稅，俄羅斯總統普廷恐怕不會因此改變立場。

    烏克蘭總統澤倫斯基則透過通訊軟體Telegram 發文說，俄軍襲擊頓內次克州的多布羅皮利亞（Dobropillya），顯示「俄羅斯的目標沒有改變」，因此，竭力持續保護生命、強化克烏蘭空防、更嚴厲制裁俄羅斯至關重要，「任何能幫助普廷資助戰爭的金流，都必須切斷」。

    哈爾科夫州州長說，當地一座肉品加工廠也遭遇無人機襲擊，造成大火，生產線和車庫被毀，附近多個村莊，包括博戈杜希夫（Bogodukhiv）、佩切尼吉（Pechenigi）與奧德諾羅比夫卡（Odnorobivka）等地也遭攻擊。哈爾科夫位於烏東前線，接壤俄羅斯，戰爭爆發以來多次成為俄軍攻擊目標，戰略地位至關重要。

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