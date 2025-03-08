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    印度旅遊勝地成地獄！以色列2女遊客遭性侵 男友人遭推落河溺斃

    一名27歲的以色列女遊客與一名29歲的印度女友人，7日晚間在桑納普爾湖附近遭3名男子性侵，而同行的一名男友人則不幸被推下河中溺斃。（圖翻攝自X/@XNews24_7）

    一名27歲的以色列女遊客與一名29歲的印度女友人，7日晚間在桑納普爾湖附近遭3名男子性侵，而同行的一名男友人則不幸被推下河中溺斃。（圖翻攝自X/@XNews24_7）

    2025/03/08 16:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度卡納塔克邦漢比地區（Hampi）驚傳一起駭人性暴力事件，一名27歲以色列女遊客與一名29歲的印度女友人，7日晚間在桑納普爾湖（Sanapur Lake）附近慘遭3名男子性侵，而同行的一名男性友人則不幸被推下河溺斃。

    綜合外媒報導，據印度警方消息，案件發生在當地時間週四晚間11時左右。2名女性與3名男友人在民宿共進晚餐後前往湖邊運河觀星休憩。此時，3名騎乘摩托車的男子靠近，藉口詢問附近加油站位置，得知沒有加油站後，竟開始勒索100盧比（約新台幣37元）。

    當5人拒絕給錢時，嫌犯隨即以坎納達語與泰盧固語辱罵他們，接著強行對2名女性施暴，並將3名男性推入運河中，當中來自美國的丹尼爾（Daniel）與來自馬哈拉施特拉邦的潘卡吉（Pankaj）成功逃離，但來自奧里薩邦的比巴什（Bibash）失蹤，警方後來尋獲他的遺體，確認溺斃。

    當地警方在接獲受害女性報案後立即展開追捕，並成立6個專案小組追查嫌犯身份。2名女性受害者已被送往醫院接受治療與檢查，以確認性侵罪證。

    警方已就此案立案調查，罪名包括勒索、意圖造成死亡或嚴重傷害的搶劫、輪姦與企圖謀殺。

    漢比地區以歷史遺跡與自然景觀聞名，每年吸引大量國內外遊客。此起駭人案件恐將重創當地旅遊業，並對印度國際形象帶來嚴重負面影響。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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