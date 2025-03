印度旅遊勝地成地獄！以色列2女遊客遭性侵 男友人遭推落河溺斃

2025/03/08 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕印度卡納塔克邦漢比地區(Hampi)驚傳一起駭人性暴力事件,一名27歲以色列女遊客與一名29歲的印度女友人,7日晚間在桑納普爾湖(Sanapur Lake)附近慘遭3名男子性侵,而同行的一名男性友人則不幸被推下河溺斃。

綜合外媒報導,據印度警方消息,案件發生在當地時間週四晚間11時左右。2名女性與3名男友人在民宿共進晚餐後前往湖邊運河觀星休憩。此時,3名騎乘摩托車的男子靠近,藉口詢問附近加油站位置,得知沒有加油站後,竟開始勒索100盧比(約新台幣37元)。

當5人拒絕給錢時,嫌犯隨即以坎納達語與泰盧固語辱罵他們,接著強行對2名女性施暴,並將3名男性推入運河中,當中來自美國的丹尼爾(Daniel)與來自馬哈拉施特拉邦的潘卡吉(Pankaj)成功逃離,但來自奧里薩邦的比巴什(Bibash)失蹤,警方後來尋獲他的遺體,確認溺斃。

當地警方在接獲受害女性報案後立即展開追捕,並成立6個專案小組追查嫌犯身份。2名女性受害者已被送往醫院接受治療與檢查,以確認性侵罪證。

警方已就此案立案調查,罪名包括勒索、意圖造成死亡或嚴重傷害的搶劫、輪姦與企圖謀殺。

漢比地區以歷史遺跡與自然景觀聞名,每年吸引大量國內外遊客。此起駭人案件恐將重創當地旅遊業,並對印度國際形象帶來嚴重負面影響。

