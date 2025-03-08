北約沒有美國還能存活？CNN：有機會更強大

歐盟理事會主席柯斯塔、烏克蘭總統澤倫斯基和歐盟執委會主席馮德萊恩（左至右），6日在歐盟領袖峰會中相談甚歡。（彭博）

2025/03/08 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國有線電視新聞網》（CNN）7日分析報導，歐洲正面臨一個嚴峻的新現實，美國不再理所當然地擔任北大西洋公約組織（NATO）的支柱，甚至可能退出北約、從歐洲撤軍，但專家認為，歐洲實際上擁有百萬大軍和現代武器，也擁有財富和技術知識，可以在沒有美國的情況下保衛自己。

美國總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基的敵意、對俄羅斯總統普廷的善意，以及最近針對北約的言論，讓人懷疑只要「不付錢」，美國就不會保護北約盟友，這些都迫使歐洲領袖開始思考以前不可想像的問題，美國還是一個可靠的安全夥伴嗎？

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然而，美國和德國是北約軍事預算、民事預算和安全投資計畫的最大貢獻者，各佔近16%，其次是英國（11%）和法國（10%）。分析人士表示，歐洲不需要出力太多，就能彌補少了美國的損失。

國際戰略研究所（IISS）歐洲執行長史瑞爾（Ben Schreer）表示，如果歐洲國家團結起來並採購合適的軍備，可能對俄羅斯產生傳統甚至核嚇阻效果，「歐洲有能力集結自衛所需的資源，這只是意願問題」。

部分分析人士表示，沒有美國的北約，不一定是一個壞主意。

美國威廉瑪麗全球研究所安全與外交政策博士後研究員格雷弗拉特（Moritz Graefrath）指出，一旦美國盟友確信，在緊要關頭不再能依靠美國保衛，就會急忙彌補此一不足，努力增強自己的能力，「從這個意義上來說，美國撤軍將創造一個更強大、而非更弱小的歐洲」。

根據IISS編製的「2025年軍事平衡」報告，土耳其擁有僅次於美國的北約最大武裝部隊，現役部隊人數達到35萬5200名；其次是法國的20萬2200名、德國的17萬9850名、波蘭的16萬4100名、義大利的16萬1850名、英國的14萬1100名、希臘的13萬2000名及西班牙的12萬2200名。

土耳其的陸軍部隊人數也最多，佔前線地面部隊的多數，為26萬200人，其次為法國11萬3800 人、義大利9萬4000人、希臘9萬3000人、波蘭9萬600人、英國7萬8800人、西班牙7萬200人、德國6萬650人。

相較之下，美國國會研究服務處（CRS）去年7月指出，截至去年6月，約有8萬名美軍被指派或部署到北約國家基地，包括3.5萬人在德、1.2萬人在義、1萬人在英。

一些北約大國也擁有與俄國相同或倍數以上的武器。

以航空母艦為例，俄國只有一艘過時的航艦，但英國擁有2艘能夠發射F-35B匿蹤戰機的現代化航艦。法國、義大利和西班牙也都部署能夠發射戰機的航艦或兩棲艦艇。除美國外，英法兩國都擁有核武，並都部署彈道飛彈潛艦。美國以外的北約盟國還擁有約2千架戰機和對地攻擊機，其中包括數十架新型F-35匿蹤戰機。

現代坦克等地面武器方面，包括德國豹式坦克和英國挑戰者坦克，現在正在烏克蘭軍隊服役。北約國家還可以部署強大的巡弋飛彈，例如英法研製的暴風影／SCALP空射巡弋飛彈「SCALP/Storm Shadow」飛彈。

即使美國完全退出歐洲，各國仍可使用美軍在歐洲的31個永久基地，包括海軍、空軍、地面和指揮控制設施，也可確保美軍一旦回歸能夠立即使用。

事實上，早在川普第一次擔任總統時，就曾要求五角大廈考慮從南韓撤軍，但他同時著手準備與北韓領袖金正恩會面，希望說服對方放棄核武。金正恩拒絕後，美國在朝鮮半島問題上「一切如常」，照樣派駐數萬名部隊，並與南韓恢復雙邊演習，美國軍艦訪問南韓港口，空軍轟炸機飛越朝鮮半島。

分析指出，回到烏俄問題，如果川普沒有從俄國總統普廷那得到他想要的東西，對北約和歐洲的態度就會恢復如常。

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