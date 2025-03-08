哥倫比亞大學未保護猶太學生 131億補助款遭川普撤銷

自以哈開戰以來，哥倫比亞大學內持續出現挺巴勒斯坦示威，但也衍生反猶太爭議。（路透）

2025/03/08 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府7日宣布，將撤銷對哥倫比亞大學的4億美元（約131億台幣）聯邦補助款，指控哥大未能保護校內猶太學生免受挺巴勒斯坦示威者騷擾。

《路透》及《華爾街日報》指出，被取消的撥款來自衛生及公共服務部、總務管理局、司法部和教育部，這4個政府部門在聲明中直指校方一直沒處理猶太學生被騷擾的問題，立即撤銷撥發哥大的4億美元聯邦補助款與合約，但並未具體說明受影響的撥款和合約，或哥大存在反猶太主義的證據。

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教育部長麥馬洪（Linda McMahon）進一步指出，「如果大學想獲得聯邦資金，就必須遵守所有聯邦反歧視法。哥倫比亞大學已背棄對校內猶太學生的此一應盡義務」。

總統川普近日表明，凡是放任「非法抗爭」的學校，他將刪除給予校方的補助款，這是他揚言斷絕聯邦補助款給美國教育體系的最新舉措。

哥大一位發言人表示，該校正在評估聯邦政府舉措，並承諾「與聯邦政府合作恢復哥倫比亞大學的聯邦資金」，強調該校「致力於打擊反猶太主義，確保我們學生、教師和員工的安全和福祉」。

一位知情人士表示，該大學將有30天的審查期來解決政府的擔憂，並有可能恢復這些合約。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」2023年10月7日攻擊以色列南境後，包括哥大在內的美國多所大學院校，爆發反對以軍出兵加薩走廊的大規模學生抗爭，隨後引發反猶太主義的指控。

由於以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）在哥大發表演說，逾200名親巴勒斯坦抗議民眾4日發動抗爭。

當天，川普在自家「真實社群」平台發文道：「不核撥聯邦補助款給任何放任非法抗爭的學院、學校或大學，煽動鬧事的人一律監禁，或永久驅逐回原籍國，美國學生一律開除，情節嚴重者，依法逮捕。」

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