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    作品賣不掉、演講無人邀！負債數百萬 拜登兒撤告川普前幕僚

    前美國總統拜登（見圖）之子杭特·拜登近日向法院申請撤回對前總統川普助理齊格勒的訴訟，原因是他正面臨嚴重財務危機。（路透）

    前美國總統拜登（見圖）之子杭特·拜登近日向法院申請撤回對前總統川普助理齊格勒的訴訟，原因是他正面臨嚴重財務危機。（路透）

    2025/03/08 15:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統拜登之子杭特·拜登（Hunter Biden）近日向法院申請撤回對前總統川普助理齊格勒（Garrett Ziegler）的訴訟，原因是他正面臨嚴重財務危機。

    綜合外媒報導，杭特·拜登目前負債數百萬美元，收入大幅縮水。原本單件藝術作品平均售價5萬4500美元（約新台幣178萬元），27件作品總銷售額可觀，如今卻僅售出一件，價格降至3萬6000美元（約新台幣118萬元）。此外，他的回憶錄《美麗的事物》銷量大跌，2023年4月至9月售出3100多本，但之後6個月僅賣出約1100本。

    杭特在法庭文件中表示，今年1月發生的加州太平洋帕利塞德野火使他的租屋「一度無法居住」，雖然房屋本身未遭燒毀，但周圍環境損毀嚴重，影響出入，導致他難以找到新住所。他原本希望透過演講與公開露面增加收入，然而這一計畫未能成功。

    杭特指控齊格勒非法發布包含12萬8000封電子郵件，據稱這些郵件來自杭特·拜登的筆電。除了齊格勒案，杭特也對Overstock.com創辦人帕拜恩（Patrick Byrne）提出誹謗訴訟。

    杭特聲稱，帕拜恩曾錯誤指控他在拜登擔任總統期間試圖賄賂伊朗，導致他在回憶錄銷售、藝術品交易及演講邀約方面損失近50萬美元（約新台幣1642萬元）。

    去年，杭特·拜登因聯邦槍枝案被判有罪，並在聯邦稅務案中認罪，但於12月獲得父親特赦。

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