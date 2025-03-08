美機師性侵兒童遭「機上逮捕」！ 第二次被逮竟自戕身亡

美國廉價航空捷藍航空33歲飛行員古多夫因涉嫌性侵兒童，在飛機起飛之際，當場被逮捕，之後獲保釋卻又被控涉性剝削，上週五在警方試圖執行逮捕令時自殺身亡。（路透）

2025/03/08 15:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國廉價航空捷藍航空（JetBlue）33歲飛行員古多夫（Jeremy Gudorf）因涉嫌性侵兒童，在飛機起飛之際，當場被逮捕，後獲保釋，卻於上週五在警方試圖執行逮捕令時自殺身亡。

綜合外媒報導，古多夫在波士頓洛根國際機場準備飛往巴黎的飛機上，被美國海關與邊境保護局逮捕，當場被帶下飛機。據WBZ-TV調查小組報導，古多夫因在北卡羅來納州面臨二級性剝削未成年人指控而被通緝。

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事件發生在麻薩諸塞州雷維爾的仙境捷運站（Wonderland MBTA），當時麻薩諸塞州州警、當地警察和美國法警在該地點發現這名來自俄亥俄州的飛行員坐在車內。據報導，當執法人員接近其車輛時，古多夫亮出槍枝並對自己開槍。

警方隨即進入車輛，為古多夫提供急救措施，並將他緊急送往當地醫院，但最終醫院宣告他不治。

目前官方尚未公布有關北卡羅來納州性剝削指控的詳細內容，以及古多夫與捷藍航空的就業狀態。

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