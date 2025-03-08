美到讓人心動、喝下卻後悔？日本星巴克「這一飲品」竟讓網友崩潰！

許多遊客熱愛日本星巴克的季節限定飲品，尤其是春季的「櫻花系列」。（路透）

2025/03/08 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客熱愛日本星巴克的季節限定飲品，尤其是春季的「櫻花系列」，不過近日有台灣網友在「大阪自由行新手指南」臉書社團發文，提醒大家「別買」日本星巴克的「櫻花草莓拿鐵」即溶飲品，直言風味特殊到讓人後悔，貼文一出引發熱烈討論。

據網友在「大阪自由行新手指南」臉書社團發文，該名網友表示，自己原以為這款即溶飲品會是草莓拿鐵風味，沒想到泡開後，竟帶有「四物」味。他無奈表示：「幸好只買了5盒，原本還想買10盒！」這段經歷立刻掀起其他網友共鳴，許多人紛紛留言分享自己的試喝感受。

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不少人認為，「櫻花」這種口味在食品中極為難以捉摸，能好喝或難喝全憑造化：「我是買了櫻花蜜桃 ，我們都覺得他是感冒藥水」、「像在喝護手霜？」、「這款根本在喝藥……味道有點像大家小時候都喝過的紅色感冒藥水……還帶點鹹味!!」，甚至還有人直言：「真心提醒...看到有『櫻花』的食品，真的不要買，味道都怪到不行啊！！！包括櫻花鹽，櫻花糖哪些，看到請直接避雷，不管包裝多美都不要買」

儘管日本星巴克的櫻花系列飲品每年都造成搶購風潮，但這款「櫻花草莓拿鐵」即溶飲品似乎成為不少消費者的「雷品」。對於計畫前往日本旅遊並考慮購入該商品的遊客，不妨多方參考評價，以免被美麗的包裝吸引，卻意外踩雷！

近日有台灣網友在「大阪自由行新手指南」臉書社團發文，提醒大家「別買」日本星巴克的「櫻花草莓拿鐵」即溶飲品，直言風味特殊到讓人後悔。（圖翻攝自「大阪自由行新手指南」臉書社團）

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