魯比歐與烏外長通話 強調川普希望「盡快」結束戰爭

美國國務卿魯比歐與烏克蘭外長西比哈通話時表示，川普決心儘快結束烏俄戰爭。（路透資料照）

2025/03/08 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間7日與烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）通話時表示，美國總統川普（Donald Trump）決心儘快結束烏俄戰爭，國務院在通話後發布聲明強調此事。

據《路透》報導，國務院在通話後的聲明表示，「國務卿魯比歐強調，川普決心儘快結束戰爭，並強調所有各方須採取行動，以確保可持續的和平。」另，魯比歐當天還與法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）就烏戰進行單獨通話，討論相關局勢。

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與此同時，川普7日在其自創社群平台Truth Social上發文表示，基於俄軍現在在戰場上『猛烈攻擊』烏國的事實，他正在「強烈考量」是否對莫斯科實施大規則制裁，包括銀行業制裁及貿易關稅措施，直到俄羅斯停火並達成最終的和平協定。

在此之前川普指出，希望促成俄烏戰爭的結束，並認為歐洲國家應承擔更多自身安全的責任。

報導分析，川普與烏克蘭總統澤倫斯基上月28日在白宮橢圓形辦公室大吵一架不歡而散後，華府一度暫停對烏國的軍事援助及情報共享，以向基輔施壓接受停火協議。儘管歐洲多國領導人在2人衝突後紛紛表態支持烏國，然歐洲對俄烏戰爭以及安全問題的應對方式仍高度依賴美國總統的政策方向。

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