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    悚！巴西17歲少女頭髮被剃光、全裸陳屍荒野 身前最後影像曝

    巴西聖保羅一名17歲少女失蹤7天後，遺體在距離家中約5公里的林區被警犬尋獲，身上有多處刀傷，已呈高度腐爛狀態。（圖翻攝自X/@HerreraNews1）

    巴西聖保羅一名17歲少女失蹤7天後，遺體在距離家中約5公里的林區被警犬尋獲，身上有多處刀傷，已呈高度腐爛狀態。（圖翻攝自X/@HerreraNews1）

    2025/03/08 13:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅卡雅馬爾市（Cajamar），一名17歲少女維多利亞（Vitória Regina de Souza）失蹤7天後，她的遺體在距離家中約5公里的林區被警犬尋獲，身上有多處刀傷，已呈高度腐爛狀態。家屬透過她的紋身和穿孔確認了身分。

    綜合外媒報導，據調查，維多利亞在失蹤前曾向朋友發送訊息，表示注意到有兩名男子跟蹤她到公車站，其中一人上了同一輛公車後又下車。在蓬努杜瓦（Ponunduva）社區下車後，她發現一輛載有4名男子的汽車尾隨著她，並在最後一則訊息中表示，那些男子正向她駛來。

    監視器影像顯示，案發當晚11點30分左右，維多利亞獨自前往公車站，街道上沒有其他行人，只有一名男子朝另一方向走去。

    卡賈馬爾市警備隊（GCM）於3月5日在警犬協助下，於森林中尋獲維多利亞的遺體。由於高溫影響，遺體嚴重腐敗，且她全身赤裸、頭髮被剃光，身上留有多處刀傷，顯示曾遭受酷刑。家屬透過她的刺青與耳環確認身分，並將於6日為她舉行葬禮。

    警方目前鎖定7名彼此相識的嫌疑人，包括維多利亞的前男友維尼修斯（Gustavo Vinicius）、將豐田轎車借給前男友的馬孔（Maycon）、跟蹤維多利亞的兩名男子、跟上公車的兩名男子，以及車上的司機。

    一名前男友已前往警局自首並提供證詞，據稱是因恐懼被其他嫌犯殺害。另一名前男友恩里克（Gustavo Henrique Santos）也被懷疑涉案，法院已下令暫時逮捕。

    警方認為此案可能涉及幫派，調查方向包括復仇動機和是否遭到綁架折磨。辦案人員推測兇手可能住在附近地區。

    維多利亞的葬禮在卡雅馬爾市公墓舉行，親友和當地居民聚集表達哀悼，並高喊「正義」，要求嚴懲兇手。

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