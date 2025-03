悚！巴西17歲少女頭髮被剃光、全裸陳屍荒野 身前最後影像曝

2025/03/08 13:08

〔即時新聞/綜合報導〕巴西聖保羅卡雅馬爾市(Cajamar),一名17歲少女維多利亞(Vitória Regina de Souza)失蹤7天後,她的遺體在距離家中約5公里的林區被警犬尋獲,身上有多處刀傷,已呈高度腐爛狀態。家屬透過她的紋身和穿孔確認了身分。

綜合外媒報導,據調查,維多利亞在失蹤前曾向朋友發送訊息,表示注意到有兩名男子跟蹤她到公車站,其中一人上了同一輛公車後又下車。在蓬努杜瓦(Ponunduva)社區下車後,她發現一輛載有4名男子的汽車尾隨著她,並在最後一則訊息中表示,那些男子正向她駛來。

監視器影像顯示,案發當晚11點30分左右,維多利亞獨自前往公車站,街道上沒有其他行人,只有一名男子朝另一方向走去。

卡賈馬爾市警備隊(GCM)於3月5日在警犬協助下,於森林中尋獲維多利亞的遺體。由於高溫影響,遺體嚴重腐敗,且她全身赤裸、頭髮被剃光,身上留有多處刀傷,顯示曾遭受酷刑。家屬透過她的刺青與耳環確認身分,並將於6日為她舉行葬禮。

警方目前鎖定7名彼此相識的嫌疑人,包括維多利亞的前男友維尼修斯(Gustavo Vinicius)、將豐田轎車借給前男友的馬孔(Maycon)、跟蹤維多利亞的兩名男子、跟上公車的兩名男子,以及車上的司機。

一名前男友已前往警局自首並提供證詞,據稱是因恐懼被其他嫌犯殺害。另一名前男友恩里克(Gustavo Henrique Santos)也被懷疑涉案,法院已下令暫時逮捕。

警方認為此案可能涉及幫派,調查方向包括復仇動機和是否遭到綁架折磨。辦案人員推測兇手可能住在附近地區。

維多利亞的葬禮在卡雅馬爾市公墓舉行,親友和當地居民聚集表達哀悼,並高喊「正義」,要求嚴懲兇手。

