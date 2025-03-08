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    美國一家5人失蹤66年懸案 尋獲落水車輛案情露曙光

    美國俄亥俄州肯和芭芭拉夫婦，於1958年開車載著3名女兒外出時失蹤，如今終於尋獲落水車輛。圖左至右分別為長女小芭芭拉、父親肯、母親芭芭拉、小女兒蘇、長子唐納德（當時沒搭車）、二女兒維吉尼亞。（美聯社）

    美國俄亥俄州肯和芭芭拉夫婦，於1958年開車載著3名女兒外出時失蹤，如今終於尋獲落水車輛。圖左至右分別為長女小芭芭拉、父親肯、母親芭芭拉、小女兒蘇、長子唐納德（當時沒搭車）、二女兒維吉尼亞。（美聯社）

    2025/03/08 12:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州肯和芭芭拉夫婦（Ken and Barbara Martin），1958年12月7日開車載著3名女兒外出尋找耶誕裝飾植物，孰料一家人就此失蹤，66年來僅找到2名女孩的遺體，如今終於在胡德里弗郡哥倫比亞河打撈起1輛福特汽車，警方認為這應該就是肯和芭芭拉的車輛。

    據《美聯社》報導，肯和芭芭拉夫婦當時帶著14歲女兒小芭芭拉（Barbara）、13歲維吉尼亞（Virginia）、11歲蘇（Sue）出門，廚房流理台還放著等待清洗的碗筷，洗衣機裡也有衣服尚未拿出來晾曬，但一家人從此就沒有回來過。

    這起案件迅速吸引全美關注，有不少人猜測這家人是遭到殺害，警方則追查到肯曾拿信用卡在哥倫比亞河畔社區卡斯卡德洛克斯（Cascade Locks）加過油，附近的餐飲店服務員也通報肯一家人來買過漢堡、薯條、牛奶和甜點。

    從各種跡象看來，警方推測這家人的車輛是在偏僻地區墜谷或墜河，但始終找不到下落。案發5個月後，小女兒蘇的遺體在哥倫比亞河一處沼澤地被發現，隔天又在40公里外尋獲二女兒維吉尼亞的遺骸，其餘3人則從未被找到。

    肯和芭芭拉28歲大兒子唐納德（Donald），於海軍陸戰隊退伍後在哥倫比亞大學研究所念書，他當時認為父母和3個妹妹應該都離世了，唐納德悲痛盯著全家福照片的模樣令外界相當痛心。

    潛水員專家梅奧（Archer Mayo）近7年來持續搜索肯和芭芭拉一家人的車輛，去年秋天終於在哥倫比亞河發現可疑車子，其上下顛倒翻覆在15公尺深的河底。

    當局於本月7日展開打撈作業，車內沒有發現任何人體遺骸，車殼在過程中脫落掉回水中，警方則將車架和車輪等部位送交鑑識小組檢驗。

    胡德里弗郡副警長休斯（Pete Hughes）表示，雖然車主資料還有待確認，但這台車子和失蹤家庭的車輛顏色、品牌、型號全都相同，應該就是這家人的汽車無誤。

    失去父母和3名妹妹的大兒子唐納德，當年悲傷地看著全家福照片。（美聯社）

    失去父母和3名妹妹的大兒子唐納德，當年悲傷地看著全家福照片。（美聯社）

    當局打撈起落水車輛。（美聯社）

    當局打撈起落水車輛。（美聯社）

    潛水員專家梅奧在水深15公尺處發現車輛。（美聯社）

    潛水員專家梅奧在水深15公尺處發現車輛。（美聯社）

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