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    美國15年首見槍決！南卡死囚拒電椅：寧願被槍殺也不想「活活煮熟」

    處決當天，約30名抗議者在監獄外聚集，呼籲廢除死刑。（路透）

    處決當天，約30名抗議者在監獄外聚集，呼籲廢除死刑。（路透）

    2025/03/08 11:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州一名死囚於當地時間7日被行刑隊槍決，成為全美15年來首名以此方式伏法的死刑犯。67歲的席格蒙（Brad Sigmon）因雙重謀殺罪被判死刑，他選擇槍決而非電椅，理由是擔心電刑會讓他「活活煮熟」。

    席格蒙因2002年謀殺其前女友父母大衛（William David Larke）和葛萊迪斯（Gladys Gwendolyn Larke）而被定罪。根據檢方資料，席格蒙使用棒球棍毆打這對夫婦致死，隨後綁架了前女友，但她成功逃脫。席格蒙逃亡至田納西州後被捕。

    根據目擊媒體報導，處決於下午6點05分在懲教所進行。席格蒙身穿黑色連身衣，被綁在椅子上，心臟部位標有靶心，頭戴頭罩。三名行刑隊成員在15英尺外使用.308 Winchester步槍各開一槍。處決迅速完成，席格蒙於6點08分被宣告死亡。

    南卡羅來納州於2021年將槍決納入合法死刑執行方式，囚犯可在槍決、毒針注射或電椅三種方式中選擇。此政策變更主要因各州難以取得毒針注射所需藥物，導致多州暫停執行死刑。席格蒙選擇槍決，原因據信與該州先前毒針注射執行的爭議有關。

    處決前，南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）駁回了席格蒙的赦免申請，美國最高法院亦拒絕了暫緩執行請求。席格蒙的律師金（Gerald King）表示，席格蒙之所以選擇槍決，是因為擔心電椅可能會「將他活活燒死」，而毒針注射則可能導致肺部充滿血液與液體，最終窒息而亡，席格蒙承認自己的罪行，但批評「他被要求在對每種方案只有基本了解的情況下選擇死亡方式」。

    處決當天，約30名抗議者在監獄外聚集，呼籲廢除死刑。

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