偷拍5少女搭機如廁 美國航空空少認罪

美國航空空服員湯普森在廁所設置iPhone，偷拍未成年少女如廁。（美聯社）

2025/03/08 10:52

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭機如廁也要小心！美國航空37歲空服員湯普森（Estes Carter Thompson III），2023年9月2日在機上廁所偷拍14歲少女，機警的女孩發現狀況有異後勇敢舉報，當局後續在湯普森的iCloud帳戶中發現另有4名受害者，其在6日出庭時承認持有未成年人性圖片等罪嫌。

據《美聯社》報導，14歲少女當時搭乘美國航空從北卡州夏洛特飛往麻薩諸塞州波士頓的班機，於飛航期間想要去離自己最近的廁所，卻發現裡面有人，湯普森看到後帶著她去頭等艙洗手間，不過他相當可疑地自己先進去洗手，出來時告知女孩馬桶座墊壞了。

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少女接著進入廁所後，看到馬桶蓋呈打開狀態，上面貼著紅色貼紙並寫著「座墊損壞」，而在貼紙下面赫然有支iPhone在拍攝，少女冷靜地拍下現場照片並將iPhone拿走，藉此保留證據。

湯普森在事發後立即被美國航空停職，檢警展開調查時，赫然在湯普森的iCloud看到數百張AI生成的兒童色情照片，以及另4名未成年女孩先前搭機如廁被偷拍的影像，她們分別為7歲、9歲、11歲、14歲。

湯普森6日出庭時，坦承犯下企圖性剝削未成年人、持有未成年人性圖像等2項罪名，前者可判處15至30年刑期，後者最高可判20年。

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湯普森6日出庭時認罪。（美聯社）

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