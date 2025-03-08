拋棄歐洲？川普考慮撤軍德國35,000人 匈牙利將成新據點

美國總統川普正在考慮從德國撤出約3萬5000名駐軍，並將部分兵力重新部署至東歐，此舉恐進一步加劇美國與歐洲盟友間的緊張關係。（法新社）

2025/03/08 10:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普正在考慮從德國撤出約3萬5000名駐軍，並將部分兵力重新部署至東歐，此舉恐進一步加劇美國與歐洲盟友間的緊張關係。目前，美國在全球約有16萬名現役軍人駐紮海外，其中德國是最重要的戰略據點之一。

綜合外媒報導，川普政府之所以考慮撤軍，核心原因在於對歐洲國防開支的不滿。川普長期批評北約成員國未能履行承諾，將國防支出提高至GDP的2%，導致美國承擔了「不公平的軍事負擔」。他甚至警告，若歐洲盟國不願「支付帳單」，美國可能不會履行防衛承諾，意指若德國或其他國家遭到攻擊，美軍可能袖手旁觀。

請繼續往下閱讀...

美國副總統范斯則語出驚人，直指美國納稅人正在為德國的國防「買單」，但「如果有人在德國因發表『惡意推文』而被捕，那美國納稅人不會支持這種狀況。」這番話顯示，川普政府對德國的言論自由政策也心存不滿，進一步推動撤軍考量。

根據消息人士透露，川普政府正考慮將部分撤出的兵力轉移至匈牙利，這個與俄羅斯關係密切的北約成員國。除此之外，美國似乎更傾向於將軍隊部署在那些確實達到國防支出目標的盟國，以此施壓其他國家「跟上進度」。

這一決策與烏克蘭戰爭局勢緊密相關。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）日前否決歐盟加強援助烏克蘭的提案，並持續與莫斯科保持友好關係，屢次反對歐盟對俄羅斯的制裁措施。同時，川普政府也暫停對烏克蘭的軍援與情報共享，以迫使基輔接受停火協議。川普更在社群媒體上表示，正在考慮對俄羅斯實施大規模銀行制裁與關稅，直到戰爭停火並達成和平協議。

面對美國可能「抽手歐洲」的威脅，歐盟正加快步伐強化自身防禦能力。儘管匈牙利否決對烏克蘭的援助計畫，歐洲領導人仍在布魯塞爾推動支持方案，並與志同道合的夥伴合作，確保政治、軍事、經濟和人道援助不中斷。

德國政府則以實際行動回應，宣布放寬憲法對舉債的限制，準備大幅提升國防與基礎建設支出，以減少對美國的依賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法