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    美國副總統范斯成網路社群熱門表情包 私下覺得「蠻有趣」

    美國副總統范斯近期在網路世界掀起一股迷因風潮，其面容在社群媒體上被無數次扭曲與誇大，成為左右派網友創作的焦點對象。（美聯社）

    美國副總統范斯近期在網路世界掀起一股迷因風潮，其面容在社群媒體上被無數次扭曲與誇大，成為左右派網友創作的焦點對象。（美聯社）

    2025/03/08 09:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（J.D. Vance）近日意外成為社群迷因（meme）界的新寵兒，無數惡搞圖在網路瘋傳，讓他的形象在左右派網友的手中被無限扭曲與再創造。有人把他P成撅嘴的「嬰兒小天使」，有人則讓他變成滿臉鬍渣的硬漢，甚至還有迷因給他「調深膚色」，讓他看起來更具侵略性。

    這場網路狂潮最早可以追溯到2024年10月，當時X（前推特）上有人發佈了一張范斯臉頰圓潤、五官誇張變形的惡搞照，沒想到一夜之間引爆各種變體版本。左派用這些迷因來嘲諷范斯的政壇投機行為，而右派則將他塑造成更符合「美國再次偉大」精神的剽悍民族主義者，甚至有支持者把這些圖片當成「粉絲周邊」，當作愛國象徵瘋傳。

    媒體研究學者寇恩（Jamie Cohen）分析，這種現象就像是政治版的「羅夏克測試」，每個人都能從迷因裡看到自己想看的東西。「迷因的真正意義取決於誰在創造、分享它，」寇恩解釋，當公眾對政治感到疏離時，便會透過這類網路文化來「參政」。

    這股迷因熱潮在川普政府與烏克蘭總統澤倫斯基會面後達到新高峰，網路上一片「范斯風暴」，他的形象成為政治攻防戰的象徵之一。雖然范斯本人未公開回應，但根據記者羅薩斯（Julio Rosas）的消息，范斯私下其實對這波迷因熱潮感到「蠻有趣」。

    專家指出，在AI技術與圖片編輯軟體如Facetune橫行的時代，政治人物的形象早已成為「可塑性最高的符號」，隨時能被網路文化重塑成截然不同的樣貌。迷因已不再只是幽默的產物，而是當代政治敘事的一部分，甚至可能影響選民對候選人的印象。

    不同政治立場的網友賦予這些圖像迥異的詮釋：左派將范斯描繪成撅嘴、胖乎乎的小天使，象徵愛發脾氣的孩子。（圖翻攝自X/@elijahdaniel）

    不同政治立場的網友賦予這些圖像迥異的詮釋：左派將范斯描繪成撅嘴、胖乎乎的小天使，象徵愛發脾氣的孩子。（圖翻攝自X/@elijahdaniel）

    X平台使用者發布了一張范斯臉頰變得圓潤的修改照片，隨後引發大量惡搞創作。（圖翻攝自X/@elijahdaniel）

    X平台使用者發布了一張范斯臉頰變得圓潤的修改照片，隨後引發大量惡搞創作。（圖翻攝自X/@elijahdaniel）

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