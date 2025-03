美國副總統范斯成網路社群熱門表情包 私下覺得「蠻有趣」

2025/03/08 09:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國副總統范斯(J.D. Vance)近日意外成為社群迷因(meme)界的新寵兒,無數惡搞圖在網路瘋傳,讓他的形象在左右派網友的手中被無限扭曲與再創造。有人把他P成撅嘴的「嬰兒小天使」,有人則讓他變成滿臉鬍渣的硬漢,甚至還有迷因給他「調深膚色」,讓他看起來更具侵略性。

這場網路狂潮最早可以追溯到2024年10月,當時X(前推特)上有人發佈了一張范斯臉頰圓潤、五官誇張變形的惡搞照,沒想到一夜之間引爆各種變體版本。左派用這些迷因來嘲諷范斯的政壇投機行為,而右派則將他塑造成更符合「美國再次偉大」精神的剽悍民族主義者,甚至有支持者把這些圖片當成「粉絲周邊」,當作愛國象徵瘋傳。

媒體研究學者寇恩(Jamie Cohen)分析,這種現象就像是政治版的「羅夏克測試」,每個人都能從迷因裡看到自己想看的東西。「迷因的真正意義取決於誰在創造、分享它,」寇恩解釋,當公眾對政治感到疏離時,便會透過這類網路文化來「參政」。

這股迷因熱潮在川普政府與烏克蘭總統澤倫斯基會面後達到新高峰,網路上一片「范斯風暴」,他的形象成為政治攻防戰的象徵之一。雖然范斯本人未公開回應,但根據記者羅薩斯(Julio Rosas)的消息,范斯私下其實對這波迷因熱潮感到「蠻有趣」。

專家指出,在AI技術與圖片編輯軟體如Facetune橫行的時代,政治人物的形象早已成為「可塑性最高的符號」,隨時能被網路文化重塑成截然不同的樣貌。迷因已不再只是幽默的產物,而是當代政治敘事的一部分,甚至可能影響選民對候選人的印象。

