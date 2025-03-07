暫停軍援如「棒打頑固騾子」 川普特使：烏克蘭自找的

烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月20日在基輔，與美國總統特使凱洛格（右）會面。（歐新社檔案照）

2025/03/07 22:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普日前在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談破局後，暫停對烏國軍事援助。川普的俄羅斯與烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）6日說，美國暫停軍援，是烏克蘭「自找的」，這麼做有如「棒打頑固的騾子」，提醒他們注意。

《法新社》報導，凱洛格6日在美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）有關烏克蘭未來的座談會上表示，澤倫斯基原本有大好機會，可簽署一份美國礦產權利分享協議。該協議被視為，具體內容仍不明確的戰後安全計畫關鍵一環。

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凱洛格直言：「非常坦白地說，他們、烏克蘭人自找的。」他形容，凍結對烏國的軍事援助，是短暫但猛烈的一擊，「我認為我能用的最好形容方式，就是像用一根方圓2x4英寸的木棒打一頭騾子的鼻子」，「這樣你就能引起他們的注意，由於我們提供的支持，此舉顯然非常重要」。

他認為，停止援助應該只是暫時，直到澤倫斯基簽署該協議為止，不過，最終仍取決於總統川普的決定。 他說，「程序是這樣：你要簽署一份文件，表明你願意推進，表明你認真看待此事，然後我想你才能繼續往前推進」。

澤倫斯基上週到白宮，準備簽署川普政府要求的礦產協議，其中部分條款旨在補償美國過去3年來，提供烏克蘭數十億美元的武器。然而，這場會談最終以澤倫斯基質疑如何能相信俄羅斯的承諾，川普、副總統范斯指責他不知感恩，雙方公開爭吵不歡而散。

凱洛格強調，川普政府同時也正在施壓俄羅斯，推動達成協議，其中包括執行制裁運送俄國對外出售石油的船隻。他說，對俄施壓的方式，重點在於如何執行這些選項。

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