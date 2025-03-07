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    川普喊《日美安保條約》不公平！日網怒批：拿盟友開刀

    美國總統川普批《美日安保條約》不公平，日本網友相當不滿。（路透）

    美國總統川普批《美日安保條約》不公平，日本網友相當不滿。（路透）

    2025/03/07 20:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後動作頻頻，讓許多同盟國家繃緊神經。昨（6日）他又把矛頭對準北約跟日本，直批「北約軍費支出過低、日美安保條約不公平」，此舉也引發日本網友強烈不滿，「明明是美國當初的要求！」、「美國人在反對自己嗎？」

    根據日媒《NHK》報導，川普對北約國家軍費支出太低感到不滿，隨後將矛頭對準「日美安保條約」，認為該條約規定，美國有義務在日本遭受攻擊時進行防衛，但日本卻不用在美國遭到遇攻擊時出兵，他認為這是非常不公平的條約，直批「到底是誰簽訂這種協議呢？」

    川普透露，至少在該條約中，加入日本也必須武力捍衛美國的對等規範。但此舉就會直接違反日本「和平憲法」第9條，及日本「永久放棄」發動戰爭、武力威脅或武力行使，永不行使「交戰權」的規定。

    川普在第一個總統任期內，曾批評該條約不公平性，並向當時的日本首相安倍晉三施壓。而現行《日美安全保障條約》為1960年代重新修訂的版本，條約內容包括，如果日本遭受武力攻擊，美國有義務進行防衛，但日本須提供美軍軍事基地及相關設施，但條約中並沒有規定日本要幫忙防衛美國。

    對此，許多日本網友也質疑，「美國現在根本就是拿盟友開刀」、「所以，日本也能使用核武了嗎？」、「所以日本能擴軍了嗎？」、「這項條約解除後，日本不就可以跟美國平起平坐了」、「一開始定規則的是美國人，現在喊不公平的也是他們」。

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