30分鐘吞3公斤巨型漢堡！新加坡男子險「炸胃」喪命

男子30分鐘內吞下3.2公斤的漢堡，導致胃部極度膨脹，險些破裂致命，示意圖。（法新社）

2025/03/07 23:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大胃王挑戰在全球掀熱潮，無數人為追求流量，會一次塞入大量食物，但此舉恐造成生命危險。新加坡一名男子參加大胃王比賽，30分鐘內吞下3.2公斤的巨型漢堡，導致胃部極度膨脹，險些破裂喪命。

綜合外媒報導，一名新加坡男子參加大胃王挑戰，在短短30分鐘內吞下重達3.2公斤的巨型漢堡，導致胃部極度膨脹，腸道受到壓迫，險些胃穿孔致命。這名男子在比賽後立即感到劇烈腹痛，無法排氣或排便，隨後因症狀惡化被緊急送醫。醫生警告，胃部破裂若不及時處理，可能引發敗血症和多重器官衰竭。

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就醫後，電腦斷層掃描顯示，男子胃內堆滿未消化食物，對周圍器官造成壓力。醫生透過鼻胃管，嘗試排出食物以減輕負擔，但效果有限，情況一度危急需進行手術。幸運的是，在動刀前一刻，男子開始排氣，消化系統逐步恢復，隨後白血球指數和血液酸鹼值回到正常範圍。五天後，他終於排便並順利出院。專家指出，該男子未經長期訓練擴張胃部，導致胃壁無法承受短時間內的極端拉伸，是病情惡化的關鍵。

醫生強調，競賽性暴食可能帶來致命風險，包括胃部過度膨脹壓迫十二指腸，阻礙食物進入小腸，進而引發胰腺炎、急性腎損傷，甚至腸道破裂或吸入性肺炎。雖然專業大胃王選手，透過反覆訓練適應大量進食，但普通人貿然挑戰極限，往往後果堪憂。儘管成功者能贏得名利，專家仍呼籲民眾切勿模仿，以免付出健康甚至生命的代價。

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