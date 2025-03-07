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    中國年輕人當街「要飯」變揪團 還開「群組」竟有80多人

    許多中國青年紛紛當街席地而坐，擺著「要飯」紙板，引起熱議。（擷取自微博）

    許多中國青年紛紛當街席地而坐，擺著「要飯」紙板，引起熱議。（擷取自微博）

    2025/03/07 23:27

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕長期失業撐不住？中國近日瘋傳，不少年輕人在街頭「集體乞討」，仔細看這些人手上都拿著紙板、手機，寫著「要飯」2字，坐在人來人往的路上，引發網友熱議。當地古城保護管理局說，已成立勸導隊，同時聯合城管局將勸導常態化；文化旅遊局則回應，將加強文明旅遊宣傳。

    綜合中媒體報導，雲南省大理市古城街頭竟有大批年輕人公開乞討，引起許多路人圍觀，他們的紙板及手機都寫著「要飯」，成群坐在馬路旁，畫面曝光後，漸漸吸引其他年輕人加入乞討。

    楊姓男子透露，曾參加乞討行列，甚至還有「要飯群組」，裡面的成員高達80多人，有些人是在附近上班而已，有的則是來旅遊的。他指出，一開始只有大約5、6人在路邊坐下，沒想到過了10分鐘後就增加到20人，就連路人感到有興趣，也跟著加入。

    楊姓男子說，「要飯」是件很酷的事，因為想突破正常人的思維邏輯，沒有影響、欺騙別人，路過的遊客會給他們菸酒、飲料、零食等，他認為，「不是真的要去要飯，而是在以玩的心態在做這件事，我們也是一種新的業態」。

    大理市古城保護管理局工作人員則回應，已成立專門的勸導隊，聯合城管局將對乞討行為進行勸討常態化，加強文明旅遊宣傳，在公眾號和旅遊手冊中勸導遊客和居民在公共場合保持文明。

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    畫面曝光後，竟吸引更多年輕人參加「乞討活動」。（擷取自微博）

    畫面曝光後，竟吸引更多年輕人參加「乞討活動」。（擷取自微博）

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