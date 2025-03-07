爆炸畫面曝光！南韓戰機輸錯座標「誤轟民宅」共釀29傷

南韓軍方一場例行韓美聯合訓練演習，因飛行員嚴重人為疏失，造成民宅區遭炸彈轟擊。（歐新社）

2025/03/07 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方一場例行韓美聯合訓練演習，因飛行員嚴重人為疏失，造成民宅區遭炸彈轟擊。兩架南韓空軍KF-16戰機在演習過程中，因輸入錯誤目標坐標，將8枚MK-82炸彈誤投向位於首爾東北約40公里處的抱川市民宅區，總計造成29人受傷。

綜合外媒報導，此次意外共造成15名平民和14名士兵受傷，其中9人需住院治療，包括2名重傷者。事件發生後，南韓軍方立即採取緊急應對措施，除了對北韓的必要監視和偵察任務外，已限制所有飛機飛行。

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南韓國防部已成立事故對策委員會，全面調查事故經過和損害情況。空軍方面則對所有飛行員啟動事故案例教育和飛行前階段的弱點深入教育，以防類似事故再度發生。

受影響範圍不僅限於空軍，南韓軍方已全面停止包含小槍在內的所有實彈射擊訓練。雖與此次事故無直接關聯，駐韓美軍亦宣布暫停所有實彈射擊訓練，但原定的「自由護盾」指揮所演習將依計劃進行。

抱川市居民和社運人士在首爾國防部附近舉行集會，強烈抗議此次事件，並要求停止威脅當地居民生命和平的軍事演習。當地居民對軍事演習的安全性提出質疑，要求軍方給予明確解釋。

初步調查顯示，此次事故主因為飛行員錯誤輸入目標坐標所導致，進一步的詳細調查正在進行中。

南韓軍方一場例行韓美聯合訓練演習，因飛行員嚴重人為疏失，造成民宅區遭炸彈轟擊。（歐新社）

兩架南韓空軍KF-16戰機在演習過程中，因輸入錯誤目標坐標，將八枚MK-82炸彈誤投向位於首爾東北約40公里處的抱川市民宅區。（法新社）

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