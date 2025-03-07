台男遭泰女「愛情詐騙」近900萬！為愛賣房貸款 女子揮霍光光

台灣男子謝男（音譯）近日赴泰國報案，指稱遭一名泰籍女子坤蒂達（音譯）詐騙近千萬泰銖（約新台幣900萬元）。（圖翻攝自X/@zahkaxqwo）

2025/03/07 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名謝姓男子（音譯）近日赴泰國報案，指稱遭一名泰籍女子坤蒂達（音譯）詐騙近千萬泰銖（約新台幣900萬元）。據了解，謝男不惜賣掉台灣房產，分52次匯款，最終換來一場空。

據《泰國日報》報導，事件源於謝男在泰國旅遊期間結識了當時在台灣工作的坤蒂達。交往過程中，坤蒂達以結婚為誘餌，多次向謝男借款。她聲稱在泰國老家擁有房產，若經裝修後可從原值100至200萬泰銖（約新台幣97萬至195萬），升值至800至900萬泰銖（約新台幣780萬至877萬），故屢次以10萬至50萬泰銖不等的金額向謝男借款。

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信以為真的謝男為此賣掉在台灣的房產，持續匯款給坤蒂達。當累計匯款高達930萬泰銖後，坤蒂達卻開始迴避聯繫。其後，坤蒂達更傳送假照片予謝男，謊稱銀行保險箱內有2000萬泰銖，但需支付手續費才能取出，企圖再次詐騙。

謝男發覺上當後一度萌生輕生念頭，在親友勸說下赴泰報案。面對調查，坤蒂達坦承詐騙行為，並表示已將款項揮霍殆盡，無力償還。當地媒體走訪坤蒂達位於碧差汶府的豪宅時，其母親聲稱不知情，也不清楚女兒的工作，但承認房屋是由女兒出資建造。

案件目前由泰國警方調查中，謝男追回款項希望渺茫。

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謝男發覺上當後一度萌生輕生念頭，在親友勸說下赴泰報案。面對調查，坤蒂達坦承詐騙行為，並表示已將款項揮霍殆盡，無力償還。（圖翻攝自X/@zahkaxqwo）

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