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    美國務院傳將關閉多個駐外領事館 主要位於西歐地區

    據多名美國官員透露，美國國務院計劃在未來數月內關閉10多個駐外領事館，主要位於西歐地區，並著手縮減全球人力編制。（路透資料照）

    據多名美國官員透露，美國國務院計劃在未來數月內關閉10多個駐外領事館，主要位於西歐地區，並著手縮減全球人力編制。（路透資料照）

    2025/03/07 15:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕據多名美國官員透露，美國國務院計劃在未來數月內關閉10多個駐外領事館，主要位於西歐地區，並著手縮減全球人力編制。此外，國務院正考慮合併總部內多個專家局，包括負責人權、難民、全球刑事司法、婦女事務以及反人口販運工作等部門。

    《路透》報導，據3名官員透露，國務院考慮關閉的領事館包括德國的萊比錫、漢堡和杜塞道夫，法國的波爾多、雷恩、里昂和史特拉斯堡，以及義大利的佛羅倫斯。此外，巴西的美景市特、葡萄牙的蓬塔德爾加達領事館也在關閉名單上

    國務院發言人表示，國務院將持續評估全球態勢，以確保我們能夠最有效地應對現代挑戰，為美國人民服務。

    報導分析，《路透》上月曾報導，美國駐外機構已被要求削減至少10%的美國籍及當地僱員，以配合美國總統川普與馬斯克（Elon Musk）推動的聯邦政府大規模削減開支計劃。在競選期間，川普多次承諾要「清除深層政府」，解雇他認為不忠誠其政府的官員。

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