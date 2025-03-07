換臉做假色情片！報告：中俄伊很可能利用AI干預加拿大大選

中國頻繁被揭利用AI技術「大外宣」並干預多國選舉。圖為加拿大安大略省一名工人在熨燙加拿大國旗。（彭博）

2025/03/07 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大通訊安全局（CSE）6日發布報告示警，中共、俄羅斯和伊朗等國「很可能」利用人工智慧（AI）技術，傳播假消息或發起網路惡意攻擊行動，干預即將到來的聯邦選舉，誤導選民。

《加拿大國際廣播電台》報導，這份28頁的報告指出，這些威脅是真實存在且不斷演變的。目的是在加拿大人之間製造分裂，並推動有利於外國利益的言論。

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報告舉例，快速發展且廉價實用的AI技術，可做成文字、電腦程式、音樂或影片，有些甚至已被用於製作針對政客和公眾人物的深度偽造（deepfake）影片，包括色情內容等。

報告稱，包括中國在內的一些國家已經透過公共數據、秘密購買和盜竊等方式，累積了數十億項涉及政客、記者等公眾人物的數據。

報告認為，中國最有可能利用其強大的AI技術，推動有利於自己利益的言論，並在加拿大選民，特別是華人社區中傳播虛假信息。

CSE表示，與美國和英國相比，俄羅斯和伊朗將加拿大大選視為優先級較低的目標。

儘管AI帶來新威脅，CSE強調，這些技術「不太可能從根本上破壞加拿大大選的公正性」。

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