女乘客機場美得讓機師「示愛」！餐巾紙告白：世界上最美的人

23歲的美國網紅波勒在機場候機時，意外收到一名飛行員遞來的神秘紙條，讓她的社群媒體瞬間引爆。（圖翻攝自IG/@stephbohrer，本報合成）

2025/03/07 14:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕23歲的美國網紅波勒（Steph Bohrer）在機場候機時，意外收到一名飛行員遞來的神秘紙條，讓她的社群媒體瞬間引爆。紙條上的字句簡單卻甜蜜，寫著「我看過了全世界，妳是世界上最美麗的女人」。

綜合外媒報導，波勒當時正在悠閒地等候，忽然，一名機師走近她的桌子，把一張餐巾紙悄無聲息地放在她水瓶旁，然後轉身離開。當她打開那張紙條，瞬間驚呆了，這竟然是來自一位陌生人的「告白」。於是，波勒將這段意外的浪漫分享到了Instagram和TikTok，並配上了Taylor Swift的《Enchanted》，隨後影片迅速火爆，短短時間內吸引了超過1140萬觀看和170萬個讚，成為網絡熱門話題。

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社群媒體的反應可謂兩極化。浪漫的網友紛紛表示羨慕，認為這場「偶遇」充滿驚喜；但也有人開始質疑飛行員的動機，猜測這可能是他常用的搭訕手法，甚至有些人懷疑這位飛行員可能已婚。支持波勒的粉絲則認為，這是一份「無附加條件的讚美」，不該受到質疑。

至於波勒本人則在Instagram上簡單回應「So kind」，並表示她甚至沒看清飛行員的臉。至今，她仍未透露這位神秘男子的身份，或是否有後續聯繫。

波勒擁有超過百萬粉絲的社交媒體影響力，TikTok粉絲超過100萬，Instagram有397,000名追蹤者，YouTube頻道也擁有近78萬訂閱者，主要分享旅行和生活方式的內容。

根據2018年匯豐銀行的研究，全球有1/50的人表示，他們在飛機上遇到了「真命天子/女」。但和波勒的經歷不同的是，這位飛行員的紙條上並沒有留下一絲聯繫方式。

波勒擁有超過百萬粉絲的社交媒體影響力，TikTok粉絲超過100萬，Instagram有397,000名追蹤者，YouTube頻道也擁有近78萬訂閱者，主要分享旅行和生活方式的內容。（圖翻攝自IG/@stephbohrer，本報合成）

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