被問2758號決議 王毅：台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」

中國外交部長王毅7日聲稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。（圖擷自Youtube）

2025/03/07 14:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅7日宣稱，聯合國大會第2758號決議徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」、「一中一台」的任何可能性，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。」

綜合媒體報導，王毅7日在全國兩會外長記者會上，被問到如何回應「聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織」的論點時，作出上述回應。

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聯大2758號決議近年被中國列為對台法律戰重點，試圖將此決議與一中原則作連結、框限台灣地位。

王毅首先提到，這種論調是在公然挑戰聯合國的權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險，散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。

他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史也是事實。今年是台灣光復80週年，中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。

王毅強調，主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。

他接著指出，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去。

王毅稱，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

他表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家；支持「台獨」就是干涉中國內政；縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

中山大學「中國與亞太區域研究所」教授郭育仁曾向《中央社》表示，聯大第2758號決議非常模糊草率，僅處理中華人民共和國代表權問題，並沒有處理中華民國與聯合國之間的問題，也沒有提到台灣，更沒有涉及台灣的政治地位。

近年，美中抗衡格局確定，《中央社》分析，台灣因半導體產業、疫情控制、抵禦威權政體第一線等角色廣為國際社會知曉、知名度大增；中國警覺國際社會出現重新認識台灣的潮流，北京當局開始擴大解釋2758號決議的範圍，成為在國際法上打壓封鎖台灣的武器。

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